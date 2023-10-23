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健康解碼
2023-10-23 09:00:00

骨刺治療｜不只長者才會骨質增生壓住神經線　打工仔關節勞損都有風險

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【骨刺】骨刺是常見的老人病？患者手腳麻痺無力？一定要做手術治療？一文了解骨刺成因、症狀及治療方法

談及骨刺，不少人都會立即聯想起是老人病，但究竟甚麼是骨刺呢？又是否只有長者才會患有此病？其實，骨刺又名骨質增生，屬於人體正常的生理退化，主要是因為關節出現損傷或老化，導致軟骨磨蝕而引致骨質增生。Gofever高燒編輯以下整理了有關骨刺成因、常見症狀及治療方法等資料，供大家參考。

甚麼是骨刺？骨刺成因是甚麼？

骨刺又名為骨質增生，屬於人體正常的生理退化現象。骨刺成因主要因為我們的關節出現損傷或老化，導致軟骨磨蝕引致異常的骨質增生，以填補受損的空隙，便形成骨刺。骨刺常見於脊椎、手部、膝蓋及盆骨等經常需要承重的關節部位。

骨刺是常見的老人病？

至於坊間流傳骨刺是老人病，其實，並不是只有長者才會患有骨剌，長期過度使用某一關節的人士，例如家庭主婦、打工仔及勞動工人等，或多或少長期保持不正確姿勢，容易導致關節損傷，增加患有骨刺機會。另外，曾患先天性關節畸形或骨折人士亦有較高風險患有骨刺問題。

關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖）

患者手腳麻痺無力？了解骨刺常見症狀

骨刺症狀與生長的位置有關，如果骨質增生位置擠壓鄰近的神經線時，便會引起痛楚，如果骨刺未有擠壓到神經線，患者則不會感到痛楚。

另外，當骨刺與骨骼或肌肉互相磨擦時，亦會引起不同症狀，包括四肢麻痺乏力、頸部刺痛僵硬、肌腱發炎等，如情況嚴重，患者更有機會導致坐骨神經痛、肌肉萎縮甚至是四肢癱瘓等情況。

骨刺治療方法

目前針對骨刺的治療方法主要可以分為3類型，首先是藥物治療，醫生按患者需要處方非類固醇消炎藥及關節注射類固醇藥物，前者可以紓緩骨刺引起的痛楚，後者可以加快舒緩關節腫脹情況。

除了藥物治療，骨刺患者亦可以透過物理治療紓緩骨刺帶來的各種症狀。

最後，如果患者情況嚴重，醫生或建議他們進行手術作為最後治療方法，包括有骨刺切除手術及關節置換手術，先透過微創手術切除骨刺，並以人工關節取代已退化關節，令患者可以回復正常生活。

【本文獲 Gofever高燒授權轉載】

換季保養防過敏。（am730製圖）

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