【健康解碼】心房顫動易中風 智能手錶監察 醫生檢查跟進助確診

當「心跳亂了」由浪漫歌詞化為現實，就是令人困擾的「心房顫動」(房顫)，亂跳的心有機會誘發中風，卻有九成病人沒有徵狀，防不勝防。幸而近年流行的智能手錶，以及電子血壓計，部分具備量度心脈功能，有助市民自行監察有否房顫跡象，再輔以醫生把脈或心電圖跟進，有望早日確診房顫，減低中風危機。房顫患者服用新型薄血藥，可預防血栓形成引發中風，部分新型薄血藥更具備「逆轉針劑」，萬一意外大量出血，也可作為「解藥」迅速止血，以策安全。

心臟科專科醫生、港大名譽臨床教授劉柱柏教授解釋，房顫是一種心律失常的狀態，「心房會出現350下或以上的快速跳動，並產生纖維化的顫動。」他說，除了心瓣膜疾病或心臟衰弱，心房出現不正常細胞而釋出不正常脈衝，亦是病因之一。

九成患者沒徵狀

「房顫帶來兩個後果，第一是增加心臟衰竭的風險。第二是心房跳得太快，無法有節奏地泵血，令部分血液形成血塊滯留在心房，尤其是左心耳。若血塊隨着血管游走至腦部，就會產生中風。」劉教授補充：「這是最主要的危機。」

雖然房顫症狀包括頭暈、心口痛和氣喘，然而九成以上病人沒有徵狀，部分患者甚至在併發中風後，才發現中招。劉教授說，要早日揪出陰險如斯的房顫，可以透過醫生把脈，而智能手錶與電子血壓計，也幫了繁忙的都市人一把。

「部分智能手錶以及電子血壓計，也具備量度心脈的功能，萬一心跳亂了有房顫風險，會出現警示，估計準繩度超過90%，但也有百分之十誤差。」劉教授從而提醒，當市民自行監察並發現房顫警示時，應立即向醫生求診，由醫生把脈並跟進檢查，包括透過心電圖、動態心電圖以及驗血等，去證實是否患上房顫。

心電圖 把脈驗血跟進

他又指出，中風而找不到原因的病人，接近三成其實由房顫引發中風，而且再中風的機會極高，因此這類病人亦應接受醫生檢查及跟進，早日偵測是否與房顫有關。

劉教授分析，房顫高危族除了心瓣膜疾病及心臟衰弱患者、甲狀腺問題、糖尿病及高血壓病人外，年齡是最重要因素，約6%超過75歲以上長者患上房顫。另一方面，超級運動員亦因為進行高強度運動時，有機會令心肌加厚及心房發大，因而增加患上房顫的機會。

抗心律不正藥物 配合薄血藥治療

萬一確診房顫，醫生會考慮透過藥物治療，維持病人的竇性心律(正常心跳)以及心跳速率。至於中風危機，醫生會透過 CHA2DS2-VASc 中風風險評分表，從年齡、性別及有否心血管疾病等因素，評估病人中風風險，有需要則處方口服抗凝血藥(薄血藥)，包括傳統的華法林，以及較少與中藥或其他藥物衝撞的新型薄血藥，避免形成血塊，從而防止七成中風機率。若患者不適合服用薄血藥，醫生會考慮進行左心耳封堵術(LAAO)，避免血液在左心耳停留及形成血塊。

此外，部分新型薄血藥具備「逆轉針劑」功能。近80歲的房顫病人陸先生(化名)，一直服用新型薄血藥。一次因骨痛誤服止痛藥，引致急性胃出血，醫生立即使用「逆轉針劑」中和抗凝血藥效得以快速止血，然後再作胃潰瘍治療。

劉教授說，「逆轉針劑」效用如解藥，主要在緊急情況如突發手術時應用，以便讓房顫患者盡快止血。待一段時間後，再讓病人重新服用薄血藥，恢復藥效。

劉教授提醒，房顫治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。