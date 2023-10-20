【健康解碼】心跳時快時慢或為心房顫動 偵測心律及定期身體檢查 減中風危機

心跳節奏不規則，有可能是患上心房顫動(房顫)的警號，高血壓與糖尿病人，更是高危一族。由於房顫有機會引發嚴重中風，因此定期進行身體檢查並早日揪出病魔，更為重要。此外，服用新型口服抗凝血藥(薄血藥)，亦能夠有效減低房顫病人中風風險。

中大醫學院內科及藥物治療學系臨床助理教授譚廣明教授解釋，心房顫動是心律不正的其中一種：「心跳節奏應該有規律，然而心房顫動出現時，會因為異常的電脈，導致心律不正常，心跳時快時慢。」雖然部分病人會因為心跳過快或過慢、頭暈，氣喘等病徵而求醫並確診，可是大部分病人其實沒有徵狀，患病而不自知。偏偏房顫帶來最可怕的危機，在於有機會引發中風，形同隱形殺手。

隱形殺手 長者高危

「房顫引起的中風，通常比較大型和嚴重，令到病人半身不遂，行動不便，或失去自理能力。此外，年紀愈大，以及患有糖尿病、高血壓等高危因素的房顫患者，因房顫引發中風的風險亦較高。」譚教授說，65歲以上長者中，約5%患有房顫，年紀愈大風險愈高。此外，房顫的高危因素還包括高血壓、糖尿病、心臟病、腎病、肥胖、吸煙喝酒，長期壓力高企及缺乏運動等，即使病人年紀較輕，若有上述病況，也會增加罹患房顫的風險。

除了中風，房顫也會導致心臟衰竭，令病人容易氣喘。鑑於病徵無聲無息，透過電子裝置自主偵測心律，以及定期進行身體檢查，更顯得重要。譚教授說，部分智能手錶的內置軟體，以及新型血壓計，也有助偵測用家的心律，「若出現心跳失常的警示，應向醫生求診，確認是否患上心房顫動。」

另一方面，譚教授建議65歲以上且具備高危因素，卻沒有房顫病徵的長者，至少每年一次進行身體檢查，透過醫生把脈，以及心電圖等檢查，監察會否患上房顫以及其他疾病。

智能手錶及醫生把脈 助監察心律

萬一懷疑病人患病，醫生除了為病人進行心電圖檢查去確認是否患上房顫，心臟超聲波檢查去了解患者心臟功能以及心瓣是否有問題，也會檢視患者病歷。若確診患上房顫，就會評估病人的中風風險，以及引發的徵狀。

譚教授說，房顫治療分為兩方面，第一是透過藥物、消融術或安裝心臟起搏器等方法，對付心跳節奏紊亂。第二則是預防中風，亦是治療房顫的重要一環。譚教授說，若果病人的中風風險較高，會處方新型口服抗凝血藥(薄血藥)，預防血塊形成及致堵塞腦血管，有效減低中風風險。

「相比舊式抗凝血藥『華法林』，新型口服薄血藥毋須經常調校劑量，與其他藥物和食物亦沒有太多相冲。」他補充，新型藥物有助血液稀釋，但同時也會增加出血風險，患者除了不要過量服藥以外，也應盡量避免參與撞擊運動如欖球等，並可調節生活習慣如使用電動剃鬚刀和軟毛牙刷等，減低刮傷而出血的機會。

新型薄血藥 具逆轉功能

他續稱，部分新型薄血藥具備逆轉針劑，可以在病人出現突發狀況如進行緊急手術或大量緊急出血時，逆轉藥物原本的抗凝血功效，從而讓病人迅速止血。

78歲的房顫病人羅先生(化名)，吸煙之餘亦有高血壓和心臟病，需長期服用新型薄血藥預防中風。一次他患上急性胃潰瘍，腸胃大量出血入院。幸好其服用的新型薄血藥有逆轉針劑，其主診醫生使用逆轉針劑及內視鏡治療後，順利替其止血。待完全止血及治療後，羅先生重新服用新型薄血藥，繼續預防中風。

譚教授提醒，房顫檢測及治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。