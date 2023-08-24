【健康解碼】恢復全日面授課 長效控制助ADHD學童穩定病情

小朋友喜歡跑跑跳跳，正常不過，但隨著社會對專注力不足／過度活躍症（以下簡稱，ADHD）的認知增加，家長亦都提高警覺。9月新學年開始，患有ADHD的學童重返校園，對專注力的需求亦上升，家長應該如何部署？精神科專科醫生陳君訥醫生指出，ADHD可透過藥物及行為治療來控制病情，前者會按照患者對專注力需求的時間來選擇藥物種類，並會觀察服用藥物後的反應及副作用來調整用藥方案；後者則著重提升執行功能、衝動管理及自理能力。面對長時間的校園生活，長效的中樞神經刺激劑配合行為治療是其中一個控制病情的方案。

要區分小朋友的好動是屬於正常範圍還是ADHD的病徵，可透過專注力不足／過度活躍症各九個病徵來觀察（詳情可看圖表一及二）。ADHD可分為三大類型：第一類，專注力不足型，在九項專注力不足的病徵中，符合六項或以上；第二類，複合型，在九項專注力不足及過度活躍的病徵中，各符合六項或以上；第三類，過度活躍型，在九項過度活躍的病徵中，符合六項或以上。陳醫生指出，若病徵持續六個月或以上、在兩個或以上的情景出現相關病徵、且已嚴重影響日常生活或功能，便可診斷為患有ADHD。

透過藥物及行為治療

治療ADHD可透過藥物及行為治療，陳醫生指出，藥物治療可分為中樞神經刺激劑及非中樞神經刺激劑，以提高專注力、減少過高活動量及衝動。她續指，中樞神經刺激劑可細分成短效、中效及長效，藥效分別達4小時、8小時及12小時（或13小時）。不過，部分患者在服用後可能會出現副作用，例如影響睡眠質素、食慾不振及頭痛等，若副作用引起非常大的不適，便會考慮轉用非中樞神經刺激劑，其副作用可能較為溫和，但需要持續服用數個星期才開始發揮藥效。至於行為治療則會提升患者執行能力，例如教導良好的生活習慣、個人清潔自理習慣、學習分門別類的技巧、執拾書包、提升組織能力及衝動管理等。

另一方面，家長的配合對治療ADHD亦十分重要。陳醫生指出，家長需要與小朋友建立良好的關係，並且對他們有合理的期望。不少家長及老師會將ADHD的小朋友與懶、不盡力、不上心劃上等號，但這類小朋友其實是不懂得及做不到專注，猶如一名近視的患者，在沒有「眼鏡」的幫助下，所看到的事物亦有限。因此，家長給予小朋友的指示需要簡單及明確，而且要有眼神接觸及溫柔的態度，讓小朋友有足夠的時間實行。

陳君訥醫生提醒，以上內容僅供參考，檢測及治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

專注力不足的病徵

① 無法注意細節，經常「眼大睇過龍」

② 難以長時間專注

③ 很容易受環境滋擾，無法留心聆聽別人與他說話

④ 抗拒或不喜歡需要專注力的工作

⑤ 工作經常半桶水

⑥ 欠缺組織能力，無法將日常事務分門別類

⑦ 時間管理差

⑧ 容易遺失個人物品

⑨ 容易遺忘日常生活中已安排的活動

過度活躍症的病徵

① 比同齡兒童活動量高

② 在課室或需要安坐的場合，經常擅自離開坐位

③ 四處跑或攀爬

④ 難以安靜地遊玩或參與休閒活動

⑤ 說話過多

⑥ 在玩樂時容易感到興奮、經常大聲喧嘩

⑦ 容易心急、難以輪候或排隊

⑧ 經常打斷別人的說話

⑨ 經常常中途打擾或騷擾別人的活動