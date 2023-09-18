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健康解碼
2023-09-18 07:30:00
日報

【健康解碼】男士腰背劇痛宜正視 痛感波及下陰 泌尿道遭殃

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【健康解碼】男士腰背劇痛宜正視 痛感波及下陰 泌尿道遭殃

男士背部持續「赤赤痛」，常見成因可包括骨痛或肌肉痛等，但原來亦有部份個案是因泌尿系統疾病引起。有醫生指出，儘管腰背痛個案十居其九是「條腰出事」，但臨床上亦有一些個案是因腎石、腎炎及下尿道徵狀所致，患者應留意痛感位置，若然痛楚直達下陰，就可能跟泌尿道有關，必須盡早求醫。

「鬍子健康基金會」成員、骨科專科醫生楊旭楠表示，大部份腰背痛個案與肌肉扭傷、腰椎間盤退化或凸出有關，要分辨痛楚是骨骼或泌尿系統問題所致，患者可以留意痛感的位置及程度︰「舉例說，肌肉扭傷多數是酸痛，不會痛至下陰位置；椎間盤凸出的痛楚則如刀割，集中於腰間，並可能刺激到神經線，引起麻痺及坐骨神經痛。至於腎石帶來的痛楚則是絞痛，而且會延伸到下陰。」

輸尿管被擠壓致痛

為甚麼腎石會使腰背劇痛呢？原來這與神經線分布有關。另一成員、泌尿外科專科醫生李卓暉解釋，本來位於腎臟的結石，滾進上輸尿管，形成輸尿管結石，就會由結石那一邊的背部痛起。而結石隨着輸尿管，滾到前方股溝位置，痛感一方面隨着結石位置轉移，另一方面因輸尿管蠕動而擠壓結石，產生劇痛。

至於腎臟發炎，由於位於背部的肌肉前方，腎炎痛感就會在背部出現。如果背痛再加發燒、血尿等，亦接近腎炎病徵。
另一種較少見，亦有機會引致背部不適的泌尿科疾病為良性前列腺增生，引發慢性尿瀦留。這類病人平日排尿較慢，有可能因膀胱滿瀉引致尿滲，甚至把尿液谷上兩邊腎臟，形成腎積水，或會引致背部不適。

影像診斷助偵測病因

楊醫生說，當病人出現背痛病徵，除了詳細問診，也會進行X光及磁力共振檢查，了解骨骼有否退化及生有骨刺，以及是否擠壓著神經線，如果懷疑是泌尿科疾所致，則會轉介至泌尿科醫生跟進。李醫生補充，診斷時，會輕敲病人腎臟位置有否劇痛，並會安排驗尿、抽血及超聲波檢查，評估膀胱、腎臟和脊椎情況，再判斷是否需要電腦掃描，借助顯影劑看清楚整個泌尿系統，確認所屬疾病。

至於治療方法，楊醫生指如是骨科疾病，醫生通常會先處方消炎止痛藥或安排患者接受物理治療，病情嚴重就可能需要動手術。如果是輸尿管結石，則需按照結石大小、所在位置及病人狀況，去決定讓病人服藥排出結石，或透過內窺鏡手術，以至體外衝擊波碎石，去清除結石。假設屬於腎炎，確認沒有併發症，可處方抗生素治療。治療慢性尿瀦留則先借助尿喉，替病人排尿，並檢查前列腺，若證實良性前列腺增生是尿瀦留主因，就會進行內窺鏡手術處理。

李醫生提醒，若要預防，保持足夠排尿量，可預防輸尿管結石；留意尿道會否受感染，則可防範腎炎。

為鼓勵男士改善生活方式及習慣，由不同界別專科醫生組成的「鬍子健康基金會」於今年成立，目的透過公眾教育及活動，促進男士健康及提升生活質素，以減少健康風險及預防常見男性疾病。

「鬍子健康基金會」成員、泌尿外科專科醫生李卓暉

「鬍子健康基金會」成員、泌尿外科專科醫生李卓暉

「鬍子健康基金會」成員、骨科專科醫生楊旭楠

「鬍子健康基金會」成員、骨科專科醫生楊旭楠

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