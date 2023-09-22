【健康解碼】突破濕疹傳統治療限制 新型口服藥物起效快針對性強

濕疹困擾不少都市人，而病情亦有不同程度之分；過往，中度至嚴重濕疹患者，因藥物選擇有限，在治療上常需面對「兩難」︰他們希望用藥後儘快令病徵改善，但藥物副作用卻常加重身體負擔。隨著藥物技術進步，近年多了不同形式的藥物助這班患者解困，例如口服藥物「JAK抑制劑」及生物製劑。

現時，治療濕疹的藥物比起以往更多選擇，療效愈來愈顯著，醫生可以因應不同個案的病情需要及個人意願，安排相應的治療方案，真正做到「個人化治療」。

精準用藥 瞄準發炎源頭

皮膚科專科劉顏銘醫生指出，主診醫生為濕疹患者處方藥物前，會評估病情嚴重程度，例如濕疹影響的皮膚範圍（包括頭、頸、軀幹、上肢及下肢），以及有否出現紅腫、滲水及痕癢等臨床病徵。

「不論是輕度或嚴重程度濕疹也可以分為急性及慢性，急性濕疹患者會感到皮膚痕癢、發炎紅腫、長出水泡或含膿；慢性濕疹則會令皮膚脫皮、增厚及呈苔蘚化。」劉醫生說。

要妥善控制濕疹，劉醫生認為用藥必須精準，盡快將徵狀處理，否則長遠不僅令病情惡化，更會影響生活及社交，據統計接近三分之二患者伴隨著睡眠問題，久而久之，有機會併發情緒問題。

以中至嚴重程度濕疹為例，過去只能透過潤膚膏、類固醇或非類固醇藥物，以及口服免疫抑制劑控制病情，惟劉醫生指後者會抑制免疫系統，副作用較多。

新型口服藥物 起效迅速

直至近年新型口服藥物「JAK抑制劑」及生物製劑面世，治療變得更為多元化。劉醫生說，口服藥物「JAK抑制劑」能夠針對濕疹的發病機制，透過抑制細胞激酶的活性，令濕疹炎症及痕癢徵狀得以快速改善，皮膚有機會達至百分之七十五以上的病徵改善︰「此類藥物的好處是毋須注射，每日口服一次便可，療效亦比傳統口服免疫抑制劑顯著。」醫生亦可因應不同患者的病情調整藥物劑量。

除了「JAK抑制劑」，生物製劑也是近年治療濕疹的新型藥物，同樣適用於中度至嚴重程度患者，主要針對誘發濕疹的發炎因子白細胞介素，藉此改善濕疹症狀及痕癢。劉醫生認為，兩類藥物各有特點，醫生可因應不同個案的嚴重程度和治療目標與患者商討治療方案︰「例如有些患者不想接受注射，口服藥物會較適合他們；亦有部份病人希望起效較快，JAK抑制劑就會是較合適選擇，一般一至兩星期已見改善。」使用這種口服藥物前，濕疹患者需接受抽血及X光檢查，了解有否潛伏結核感染、乙型及丙型肝炎等疾病。

劉醫生說，除了定期覆診及抽血來衡量治療成效和監察副作用外，亦會了解他們的生活質素，按需要調整治療方案，務求達到最理想的治療效果。

備注：劉顏銘醫生提醒，治療濕疹有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生溝通，選擇最合適的治療方案。