熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康解碼
2023-09-28 07:30:00
日報

【健康解碼】立體定位放射治療 前列腺癌新里程

分享：
【健康解碼】立體定位放射治療 前列腺癌新里程

對不少年長男士而言，仿如「無聲襲來」的前列腺癌，可說是威脅健康的噩夢，假如未能及早發現，癌細胞更可能會出現轉移，直接危及生命。有臨床腫瘤科專科醫生指，現時治療前列腺癌的方案有不少新進展，例如透過立體定位放射治療技術及更精準的導航技術，可提升療程的準確度及大幅減少療程次數，提升病人的生活質素。

前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，根據香港癌症資料統計中心的數字，2020年有2315宗發病個案及484宗死亡個案。臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指，前列腺癌分為非轉移性及轉移性，非轉移性即是癌細胞只在前列腺的位置，而轉移性即是癌細胞已擴散到身體其他地方。由於早期的前列腺癌大多沒有症狀，病人很多時是透過身體檢查才發現自己患病：「或者有些病人有前列腺肥大，出現尿頻、小便困難及夜尿較多的情況，求醫時才發現原來同時患有前列腺癌。晚期個案的症狀會比較嚴重，例如小便有血，甚至癌細胞已轉移至骨，出現持續骨痛。」

傳統電療限制多

醫治前列腺癌有不同方法，如果是轉移性的前列腺癌，主要是透過荷爾蒙治療；而早期的非轉移性前列腺癌，則可透過手術或放射治療根治病情。潘醫生指，放射治療是透過使用高劑量的X光，照射到前列腺的位置，再將前列腺癌細胞殺死。不過由於傳統的放射治療使用電腦掃描和X光作為導航，影像的解像度較低，療程有機會傷及附近的正常組織及細胞，傳統的導航亦不能提供即時影像，醫生不能因應腫瘤在療程期間的變化而作出修正，影響治療效果。

磁力共振導航技術 提升準確度

現時較新的磁力共振導航技術，可讓醫生更清楚地看到前列腺的位置，亦能即時偵查到結構有沒有變化，讓醫生即時修正，提升放射治療的準確度。醫生亦可看到前列腺附近的組織，例如膀胱或直腸等位置，減低傷及這些組織的機會及減少副作用。「以往傳統的放射治療，病人可能要每日做一次放射治療，一星期做五日，持續七至八星期。但透過精準的影像導航技術，療程可減至四星期。」

以質子代替X光的質子治療

潘醫生指，現時醫療技術愈見進步，除了一些較新的立體定位放射治療，甚至是改用質子代替X光的質子治療。較新的立體定位放射治療，即每次放射治療的劑量比傳統技術高出3至4倍，病人接受療程的次數可由以往的40次，大幅減至5次，可以使病人更快回復正常生活；而質子治療則透過粒子加速器和射束傳輸系統，能夠針對腫瘤的具體形狀和大小，精準地向標靶投射高劑量及穿透力的質子射線，將副作用減至最低，達致最佳療效。「立體定位放射治療在香港已使用超過10年，除了早期的非轉移性前列腺癌，中期甚至是擴散範圍不是太廣泛的轉移性前列腺癌，放射治療也有幫助。」至於質子治療，潘醫生指現時亦已引入香港，預計未來將會更為普及。

潘明駿醫生提醒，前列腺癌治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

臨床腫瘤科專科醫生潘明駿醫生

臨床腫瘤科專科醫生潘明駿醫生

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受