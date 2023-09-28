【健康解碼】立體定位放射治療 前列腺癌新里程

對不少年長男士而言，仿如「無聲襲來」的前列腺癌，可說是威脅健康的噩夢，假如未能及早發現，癌細胞更可能會出現轉移，直接危及生命。有臨床腫瘤科專科醫生指，現時治療前列腺癌的方案有不少新進展，例如透過立體定位放射治療技術及更精準的導航技術，可提升療程的準確度及大幅減少療程次數，提升病人的生活質素。

前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，根據香港癌症資料統計中心的數字，2020年有2315宗發病個案及484宗死亡個案。臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指，前列腺癌分為非轉移性及轉移性，非轉移性即是癌細胞只在前列腺的位置，而轉移性即是癌細胞已擴散到身體其他地方。由於早期的前列腺癌大多沒有症狀，病人很多時是透過身體檢查才發現自己患病：「或者有些病人有前列腺肥大，出現尿頻、小便困難及夜尿較多的情況，求醫時才發現原來同時患有前列腺癌。晚期個案的症狀會比較嚴重，例如小便有血，甚至癌細胞已轉移至骨，出現持續骨痛。」

傳統電療限制多

醫治前列腺癌有不同方法，如果是轉移性的前列腺癌，主要是透過荷爾蒙治療；而早期的非轉移性前列腺癌，則可透過手術或放射治療根治病情。潘醫生指，放射治療是透過使用高劑量的X光，照射到前列腺的位置，再將前列腺癌細胞殺死。不過由於傳統的放射治療使用電腦掃描和X光作為導航，影像的解像度較低，療程有機會傷及附近的正常組織及細胞，傳統的導航亦不能提供即時影像，醫生不能因應腫瘤在療程期間的變化而作出修正，影響治療效果。

磁力共振導航技術 提升準確度

現時較新的磁力共振導航技術，可讓醫生更清楚地看到前列腺的位置，亦能即時偵查到結構有沒有變化，讓醫生即時修正，提升放射治療的準確度。醫生亦可看到前列腺附近的組織，例如膀胱或直腸等位置，減低傷及這些組織的機會及減少副作用。「以往傳統的放射治療，病人可能要每日做一次放射治療，一星期做五日，持續七至八星期。但透過精準的影像導航技術，療程可減至四星期。」

以質子代替X光的質子治療

潘醫生指，現時醫療技術愈見進步，除了一些較新的立體定位放射治療，甚至是改用質子代替X光的質子治療。較新的立體定位放射治療，即每次放射治療的劑量比傳統技術高出3至4倍，病人接受療程的次數可由以往的40次，大幅減至5次，可以使病人更快回復正常生活；而質子治療則透過粒子加速器和射束傳輸系統，能夠針對腫瘤的具體形狀和大小，精準地向標靶投射高劑量及穿透力的質子射線，將副作用減至最低，達致最佳療效。「立體定位放射治療在香港已使用超過10年，除了早期的非轉移性前列腺癌，中期甚至是擴散範圍不是太廣泛的轉移性前列腺癌，放射治療也有幫助。」至於質子治療，潘醫生指現時亦已引入香港，預計未來將會更為普及。

潘明駿醫生提醒，前列腺癌治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。