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健康解碼
2023-08-25 07:30:00
日報

【健康解碼】糖尿病人減重有法 學揀食物方為上策

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【健康解碼】糖尿病人減重有法 學揀食物方為上策

【健康解碼】糖尿病人減重有法 學揀食物方為上策

糖尿病人除了要小心管理自身血水平外，要非常關注肥胖問題，因為肥胖可令血糖控制更困難，有機會誘發各種併發症，包括心血管疾病、視網膜病變及神經病變等。營養師提醒，糖尿病人要控制飲食之餘，最重要是要懂得揀選適合的食物，均衡飲食，亦要增加運動量，定期監測體重和血糖，才能有效及健康地減重及減糖。

 

選對食物 六星期減掉八公斤

減重是不少糖尿病患者的任務之一。營養師林盈吟表示，曾遇過一名三十多歲的女士，她的體重指標（BMI高達32，同時患有高膽固醇、高血脂、高血壓及糖尿病，由於她希望懷有第二胎，因此找來營養師幫忙減重。林盈吟指，不少人都不清楚甚麼食物適合自己，因而令減重過程出現困難她平日會煮意粉及薄餅，我建議將這些食物轉為馬鈴薯及芋頭等，馬鈴薯要連皮吃，減少進食精製的澱粉質及食油，並轉用經發酵的印度酥油來煮食。」她的體重在六星期內，減掉了八公斤，血糖亦有改善。

 

肥胖問題 可增加糖尿病併發症風險

要知道自己有沒有肥胖問題，除了可參考BMI外，亦應使用體脂磅分析身體狀況。BMI未能分辨體重中的肌肉與脂肪比例，所以不是判斷身體健康的最佳準則。如果用體脂磅，可以更清楚身體內的脂肪比例，很多糖尿病患者的體脂都超過30%，甚至50%。」成年女性的脂肪率應為21至35%，年長的女性則為24至36%；成年男性應為8至22%，而年長的男性則為13至25%。林盈吟指，由於糖尿病患者往往有胰島素抵抗現象，即是身體對胰島素的敏感性降低，導致血糖不能被充分利用並進入細胞，因而被轉化成脂肪儲存，導致肥胖。肥胖會令血糖控制更加困難，亦會導致糖尿病併發症的風險增加糖尿病人有高血壓的比率是沒有糖尿病人士的2倍，有腎病的機會多3成，有神經病變及肝病的機會多5成。

 

胡亂節食 或致微量營養素不足

林盈吟指，糖尿病患者要避免高糖及高脂肪食物，選擇低糖、低脂肪、高纖維的食物，如水果、蔬菜及魚類等，飲食應以低升糖指數的食物為主，並需要注意碳水化合物的攝入量，亦要留意脂肪攝入量，建議增加單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸的攝取，盡量避免油炸食品。

她提醒，糖尿病人千萬不要胡亂節食，否則會導致身體缺乏營養微量營養素非常重要，香港有很多人都會缺乏鎂、鈣質、維他命B雜等營養素，而且進食豆類也不足。加上接觸陽光不足，因此也缺乏維他命D。如果胡亂節食，就有機會更加缺乏這些營養素。」反之，如果發現自己營養不均或營養不良，可以考慮一些專為糖尿病人飲用而設的營養品作營養補充或代餐。另外，她又建議，糖尿病人應在餐前及飯後兩小時檢驗自己的血糖，透過血糖指數了解自己是否吃得正確。

營養師林盈吟

營養師林盈吟

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