【健康解碼】糖尿病人減重有法 學揀食物方為上策

糖尿病人除了要小心管理自身血糖水平外，亦要非常關注肥胖問題，因為肥胖可令血糖控制更困難，更有機會誘發各種併發症，包括心血管疾病、視網膜病變及神經病變等。營養師提醒，糖尿病人要控制飲食之餘，最重要是要懂得揀選適合的食物，均衡飲食，亦要增加運動量，定期監測體重和血糖，才能有效及健康地減重及減糖。

選對食物 六星期減掉八公斤

減重是不少糖尿病患者的任務之一。營養師林盈吟表示，曾遇過一名三十多歲的女士，她的體重指標（BMI）高達32，同時患有高膽固醇、高血脂、高血壓及糖尿病，由於她希望懷有第二胎，因此找來營養師幫忙減重。林盈吟指，不少人都不清楚甚麼食物適合自己，因而令減重過程出現困難：「她平日會煮意粉及薄餅，我建議將這些食物轉為馬鈴薯及芋頭等，馬鈴薯要連皮吃，減少進食精製的澱粉質及食油，並轉用經發酵的印度酥油來煮食。」她的體重在六星期內，減掉了八公斤，血糖亦有改善。

肥胖問題 可增加糖尿病併發症風險

要知道自己有沒有肥胖問題，除了可參考BMI外，亦應使用體脂磅分析身體狀況。「BMI未能分辨體重中的肌肉與脂肪比例，所以不是判斷身體健康的最佳準則。如果用體脂磅，可以更清楚身體內的脂肪比例，很多糖尿病患者的體脂都超過30%，甚至50%。」成年女性的脂肪率應為21至35%，年長的女性則為24至36%；成年男性應為8至22%，而年長的男性則為13至25%。林盈吟指，由於糖尿病患者往往有胰島素抵抗現象，即是身體對胰島素的敏感性降低，導致血糖不能被充分利用並進入細胞，因而被轉化成脂肪儲存，導致肥胖。肥胖會令血糖控制更加困難，亦會導致糖尿病併發症的風險增加：「糖尿病人有高血壓的比率是沒有糖尿病人士的2倍，有腎病的機會多3成，有神經病變及肝病的機會多5成。」

胡亂節食 或致 微量營養素不足

林盈吟指，糖尿病患者要避免高糖及高脂肪食物，選擇低糖、低脂肪、高纖維的食物，如水果、蔬菜及魚類等，飲食應以低升糖指數的食物為主，並需要注意碳水化合物的攝入量，亦要留意脂肪攝入量，建議增加單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸的攝取，盡量避免油炸食品。

她提醒，糖尿病人千萬不要胡亂節食，否則會導致身體缺乏營養：「微量營養素非常重要，香港有很多人都會缺乏鎂、鈣質、維他命B雜等營養素，而且進食豆類也不足。加上接觸陽光不足，因此也缺乏維他命D。如果胡亂節食，就有機會更加缺乏這些營養素。」反之，如果發現自己營養不均或營養不良，可以考慮一些專為糖尿病人飲用而設的營養品作營養補充或代餐。另外，她又建議，糖尿病人應在餐前及飯後兩小時檢驗自己的血糖，透過血糖指數了解自己是否吃得正確。