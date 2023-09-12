【健康解碼】銀屑病關節炎 認清發病部位 精準治療

銀屑病帶來的皮膚病變，如紅斑及皮屑等，已教人困擾。原來部分病友會出現「銀屑病關節炎」，連關節也腫痛難耐。認清病因、發病部位及模式，有助制定合適的銀屑病關節炎治療方案。而近年常見的生物製劑，亦可改善皮膚及關節徵狀，提升病人生活質素。

風濕病科專科葉文龍醫生解釋，銀屑病關節炎屬於免疫系統疾病，「香港約每一千人，有三個是銀屑病患者。而這批患者中，有三成病人於十至十五年內，出現銀屑病關節炎。」另一方面，亦有兩成銀屑病關節炎病人，發現關節毛病後，銀屑病的皮膚病徵才逐步現身，包括皮膚不斷增生加厚，以及指甲變形等，可見兩種疾病環環相扣。

病人誤判病因 耽誤診斷

銀屑病關節炎有機會影響全身的關節，包括手腳、手肘、手指、手腕與腳跟等周邊關節，以及脊椎、胸椎或盆骨等中軸關節，令其痛楚甚至紅腫。葉醫生說：「不少病友在關節炎病發時，誤以為類風濕性或退化關節炎，卻沒想過關節問題與本身的銀屑病有關。」要準確辨別病源，才能選擇合適的藥物和治療方案，改善病情。

30多歲的銀屑病患者羅先生(化名)，是游泳教練，過往主要使用藥膏對付皮膚病徵。成家立室後，經濟與生活壓力大增，令皮膚問題惡化之餘，又發現腳跟與膝關節腫痛。但是有飲酒習慣的他，以為關節痛症與痛風有關，長期服用消炎止痛藥了事。即使腰椎開始疼痛，他也認為因工作長期勞損所致。直至上司因其皮膚病變太嚴重，要求他停工，他只好向醫生求診，才得悉自己患上銀屑病關節炎，困擾多時的痛症與痛風和勞損無關。

兩招分辨 關節炎類型

葉醫生指出，銀屑病關節炎與勞損性關節炎有兩個主要分別。「第一是銀屑病關節炎會出現晨僵，亦即患者早上起床時腰部僵硬，超過半小時至一小時。但是普通關節痛患者即使感到僵硬，五至十分鐘後已消散。」

第二是關節在活動時的狀態。銀屑病關節炎患者發病時，愈多郁動受影響的關節，愈感鬆動紓緩。反之勞損性關節炎的病發部位，會愈動愈痛。此外，銀屑病關節炎患者的筋腱容易發炎並腫痛，例如手指腫如香腸，均是典型的銀屑病關節炎特徵。

病人確診後，醫生按照發病關節位置及形態，去制定治療方案。葉醫生進而解釋，若於周邊關節，包括小手指關節發炎等，處理方法與類風濕性關節炎相近，例如採用甲氨喋呤、來氟米特等傳統口服抗風濕藥。若成效不大，則處方生物製劑或口服標靶藥進一步治療。

生物製劑 抑制炎症

至於病發關節位於身體中軸，像腰骨或骶髂關節等，治療方案與強直性脊椎炎類似，先處方止痛藥。如無法改善病情，會考慮採用生物製劑。

葉醫生說，生物製劑為針劑注射，有多種類型，主要功效為中和發炎因子，以求治本。以「白細胞介素23抑制劑」(IL23)為例，是其中一種治療銀屑病與銀屑病關節炎的生物製劑。它能夠抑制白細胞介素23發炎因子，遏止炎症，針對性地控制銀屑病的皮膚和關節病變，效果理想。

上文提及的羅先生，確診後發現有脂肪肝和高血壓，更因為長期服用消炎止痛藥，令腎功能轉差，多種傳統抗風濕藥也不適宜使用。醫生遂處方生物製劑，關節痛和皮膚病變得以同時治療，能夠下水復工，情緒也改善了。

葉醫生提醒，治療銀屑病關節炎有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。