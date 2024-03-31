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健康
2024-03-31 11:30:00

健康變傷身 量力而為助減5種常見運動傷害

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健康變傷身 量力而為助減5種常見運動傷害

健康變傷身 量力而為助減5種常見運動傷害

為了健康著想，我們都會盡量利用閑暇時間做運動，但過程中未有維持良好的姿勢，或是過度耗用體力和肌肉，便容易帶來傷患，而5種常見運動傷害就有腳踝扭傷、下背拉傷、大腿肌拉傷、膝關節損傷，以及肩部傷害。

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嚴重傷患可帶來永久性影響

其實，無論是簡單的走路還是使用器械健康，都可能發生運動傷害，較輕微的傷患可透過適當休息和訓練處理，嚴重的傷患則可能帶來永久性影響。不同的傷患處理都有所不同：

  • 腳踝扭傷：可說是最常見的運動創傷，即使日常走路都可能因為失平衡而扭傷腳㗚。扭傷發生後可以「PRICE」原則處理，即休息、冰敷、包紥及抬高。若出現劇烈疼痛、無法踩地及嚴重腫脹等情形就要盡速求醫。

  • 下背拉傷：沒有熱身、姿勢不正確或過度使用肌肉，都容易導致背肌受傷，引起腰背痛的症狀。運動前做足夠的伸展活動，運動量期量力而為，有助減少肌肉受傷。
  • 大腿肌拉傷：主要是肌肉過度伸拉或突然劇烈運動所致，通常休息一兩星期後可以恢復，情況嚴重則可能要數個月才能完全康復。
健康變傷身 量力而為助減5種常見運動傷害

無論是簡單的走路還是使用器械健康，都可能發生運動傷害。

  • 膝關節損傷：膝蓋是身體負重最大亦最容易損耗的關節，故此也容易在運動期間受傷。除了有足夠的熱身，保持正確姿勢及減少運動意外亦十分重要，平日多做強化膝關節肌肉訓練，有助減輕膝關節壓力和勞損。
  • 肩部傷害：常見於投擲性及需要經常揮動手部和肩膊的運動，如羽毛球、棒球及網球等。要減少肩膊受傷就要不能過量練習，亦需要鍛練附近的肌肉組織，藉以減低受傷的機會。
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