健康食朱古力有貼士！每日「2粒」補充能量 還能保護心血管

朱古力長久以來深受人們的喜愛，不僅可以作為日常小零食，也能成為送禮佳品。不管是直接食，還是做成各式各樣的甜點，食點朱古力總能讓人感到心情特別愉悅。朱古力不只是能夠撫慰人心的美食，對健康也能帶來許多好處，深耕朱古力領域18年的茆晉𣉚師傅就指出，朱古力對心血管健康相當有益，也非常適合作為運動前的能量補給。 研究證實，朱古力中的主要成分可可所含的黃酮醇(flavanols)，不僅能促進血液循環，還能夠降低血壓，並減少血栓形成的機率，有益於心臟健康。美國食品及藥物管理局(FDA)也在去(2023)年發布聲明指出，可可當中的黃酮醇可能有助於降低心血管疾病的風險。

朱古力要怎麼挑？「這 % 數」是健康首選！ 不過，許多人擔心食朱古力會對身體造成負擔，因而對朱古力卻步，知名朱古力品牌創辦人兼董事長茆晉𣉚師傅就表示，實際上這有可能是食了糖分過高的朱古力所致！那要怎麼選擇朱古力呢？茆師傅說明，100%由可可豆所精煉而成、不加糖的朱古力是最為健康的選擇，但這類朱古力食起來尾韻會有明顯的苦味，3至5秒之後回甘，因此對部分人來說可能不是太好入口。 因此，茆師傅推薦大家要選擇糖分添加較少的高純度朱古力，即75%以上的朱古力，不僅能降低糖分的攝取，也能對於心血管健康帶來更多的幫助。而且適量添加糖分的朱古力，口感上會比較温和，糖分也能夠突顯朱古力中花香和堅果等的香氣，讓朱古力呈現更加豐富、多層次的口感。

運動前食朱古力補充能量 每天 1 至 2 顆適量又健康 朱古力不僅對心血管健康有益，還是很好的能量補給品。茆師傅表示，非常鼓勵大家在運動前食一顆朱古力，除了有效幫助身體的新陳代謝外，也能補充體力，因此朱古力也是運動的理想良伴。「當然食多也未必有益」，茆師傅建議，每日朱古力的攝取量1至2顆即可，不但能帶來愉悅的心情，更能為身體健康加分。