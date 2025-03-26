健康飲食是牙齒酸蝕元兇？

健康飲食的潮流出現卻成為牙齒健康的隱憂？根據最新調查發現，96%年齡介乎25至45歲的港人感受到牙齒酸蝕的徵狀，而常見「以酸代甜」和少食多餐的健康飲食方式，反而可能加速牙齒的損傷。
香港大學牙醫學院教授朱振雄表示，牙齒酸蝕是一種徵狀，而非疾病。「這現象正日益普遍，並且是不可逆轉的。若情況嚴重，治療過程複雜且費用不菲。牙齒酸蝕絕對是可以預防的，因此建議定期看牙醫，及早防範。」
初期徵狀不易察覺
雖然95%的受訪者對牙齒酸蝕表示擔憂，但調查發現，仍有31%受訪者無法正確辨識牙齒酸蝕的徵狀。牙齒酸蝕的初期徵狀包括變黃、敏感或表面光滑，這些往往不易察覺。
其成因包括經常食用高酸性食物或飲品、嘔吐或胃酸倒流。牙齒酸蝕可能導致牙齒敏感，患者在食用冷熱甜酸食物或飲品時，或在刷牙時會感到刺痛，嚴重的情況下還可能影響牙髓，引發劇痛。若不加以處理，牙齒將變薄、變脆，最終可能需要昂貴的治療，影響外觀及生活質素。
戒糖減肥習慣惹禍
根據香港預防齒科學會最新調查，96%年齡介乎25至45歲的港人已經感受到牙齒酸蝕的徵狀，數字較17年前上升4%。45%的受訪者選擇「以酸代甜」的方式，如用檸檬水替代含糖飲料，24%則選擇少食多餐。
朱振雄表示：「這些飲食習慣可能是牙齒酸蝕的主因之一。琺瑯質的臨界酸鹼值約為5.5，低於這數值的飲品如檸檬茶(pH 3.1)和運動飲品(pH 2.9)會直接損害牙齒。」此外，口水能中和口腔中的酸性並促進再礦化，但如果頻繁進食或少食多餐，口水的修復能力可能無法跟上。
令人擔憂的是，58%的人選擇用牙線或立即刷牙等的錯誤方法處理。這些方法不僅無法改善情況，還可能進一步損害琺瑯質。「近半數港人在30歲或以前就已經出現牙齒酸蝕，但卻以錯誤的方法處理問題，這是非常危險的。」朱振雄指提醒，市民應及早向牙醫求診以解決問題。惟調查中僅38%人會向牙醫求診。
3招預防
朱振雄強調，預防勝於治療。良好的飲食習慣和正確的牙齒護理是預防牙齒酸蝕的關鍵。「建議避免在正餐之間進食酸性食物，並在進食後等待一段時間才刷牙。」此外，牙齒護理上建議使用含氟牙膏刷牙，定期接受牙科檢查也是維護牙齒健康的重要措施。亦要注意胃酸倒流及精神健康問題對牙齒健康影響，如嘔吐後要用水漱口。
社區藥劑師趙國亮補充，胃酸倒流在香港相當普遍，約有5%至10%的市民每周至少出現一次此症狀。胃酸不僅影響食道，還會侵蝕牙齒表面，進一步加重酸蝕問題。
蛀牙VS牙齒酸蝕
蛀牙和牙齒酸蝕常被混淆，但其成因和症狀不同。蛀牙由細菌引起，細菌產生的酸侵蝕牙齒，形成蛀洞，通常伴隨尖銳或鈍痛。相對而言，牙齒酸蝕是由外部酸性食物和飲品(例如紅酒和可樂)造成，這些酸性物質侵蝕琺瑯質，疼痛感較為突然，主要表現為敏感性疼痛。