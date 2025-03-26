健康飲食是牙齒酸蝕元兇？

香港大學牙醫學院教授朱振雄表示，牙齒酸蝕是一種徵狀，而非疾病。「這現象正日益普遍，並且是不可逆轉的。若情況嚴重，治療過程複雜且費用不菲。牙齒酸蝕絕對是可以預防的，因此建議定期看牙醫，及早防範。」

健康飲食的潮流出現卻成為牙齒健康的隱憂？根據最新調查發現，96%年齡介乎25至45歲的港人感受到牙齒酸蝕的徵狀，而常見「以酸代甜」和少食多餐的健康飲食方式，反而可能加速牙齒的損傷。

初期徵狀不易察覺

雖然95%的受訪者對牙齒酸蝕表示擔憂，但調查發現，仍有31%受訪者無法正確辨識牙齒酸蝕的徵狀。牙齒酸蝕的初期徵狀包括變黃、敏感或表面光滑，這些往往不易察覺。

其成因包括經常食用高酸性食物或飲品、嘔吐或胃酸倒流。牙齒酸蝕可能導致牙齒敏感，患者在食用冷熱甜酸食物或飲品時，或在刷牙時會感到刺痛，嚴重的情況下還可能影響牙髓，引發劇痛。若不加以處理，牙齒將變薄、變脆，最終可能需要昂貴的治療，影響外觀及生活質素。

戒糖減肥習慣惹禍

根據香港預防齒科學會最新調查，96%年齡介乎25至45歲的港人已經感受到牙齒酸蝕的徵狀，數字較17年前上升4%。45%的受訪者選擇「以酸代甜」的方式，如用檸檬水替代含糖飲料，24%則選擇少食多餐。

朱振雄表示：「這些飲食習慣可能是牙齒酸蝕的主因之一。琺瑯質的臨界酸鹼值約為5.5，低於這數值的飲品如檸檬茶(pH 3.1)和運動飲品(pH 2.9)會直接損害牙齒。」此外，口水能中和口腔中的酸性並促進再礦化，但如果頻繁進食或少食多餐，口水的修復能力可能無法跟上。

令人擔憂的是，58%的人選擇用牙線或立即刷牙等的錯誤方法處理。這些方法不僅無法改善情況，還可能進一步損害琺瑯質。「近半數港人在30歲或以前就已經出現牙齒酸蝕，但卻以錯誤的方法處理問題，這是非常危險的。」朱振雄指提醒，市民應及早向牙醫求診以解決問題。惟調查中僅38%人會向牙醫求診。