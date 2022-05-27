健腸好物 | 日本人氣Freshlite善玉菌の素Postbiotics+ 益生菌精華素 跟腸敏、腸易激講拜拜

要跟腸敏、腸易激講拜拜？就要由改善腸道吸收力開始。減少腸道壞菌、增加自身好菌，是提升腸道力、吸收力和免疫力的不二法則。市面上聲稱改善腸道健康的營養補充品種類繁多，當然要首選口碑好、有實證效果的人氣品牌來幫自己。其中，日本人氣健康品牌Freshlite相信「健康は良い吸収から」健康由吸收開始，其Postbiotics+ 益生菌精華素更幫助不少顧客有效舒服腸敏、腸易激。

日本Freshlite人氣產品「善玉菌の素」Postbiotics+ 益生菌精華素是根據70多年的科研成果，以專利技術培育提取超過30種益生菌株代謝分泌的功能性精華素(Postbiotics)，融合維他命C、D3和E研製而成。益生菌精華素抗胃酸、直達關道，比益生菌更快效。益生菌精華素有效減少21%腸內壞菌、增加78%自身好菌*，可有效大大提升腸道健康。

受訪醫護親證：有效改善腸胃敏感*

由Freshlite邀請102位有腸胃問題的香港醫護參與「Postbiotics+ 益生菌精華素」產品試用(連續服用30日，每日2粒)的調查結果*顯示，超過9成醫護同意有效調理關道健康；8成醫護同意產品有效改善腸胃敏感和便秘；7成醫護同意有效改善肚瀉。無論針對腸敏和腸易激，還是要提升腸道力、吸收力、免疫力,皆適合服用Freshlite「善玉菌の素」Postbiotics+ 益生菌精華素。