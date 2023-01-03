健身人士現腰背痛 檢查後竟確診強直性脊椎炎 注射生物製劑助大減痛楚 重拾健身樂趣

強直性脊椎炎影響的不只生理，還有患者的心理。香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科楊韻妍醫生表示，「簡單如頭望一邊方向或已痛到流眼淚。年輕人做運動也未必做到，自信心難免大減。他們的睡眠質素、工作表現也或會受到影響，部分患者甚至會因而出現抑鬱症」。

健身人士出現腰背痛，未必一定是拉傷，有可能是患上強直性脊椎炎（簡稱「強脊」）！強脊是自身免疫系統失調而導致的關節炎，主要影響中軸關節，多般患者會感到腰背痛、肩膀痛、臀部痛、僵硬，甚至背部變形。此病專襲45歲以下年輕人士，除了可使用藥物紓緩痛症，有風濕病科專科醫生表示，近年亦有生物製劑可有效控制炎症及紓緩痛症，甚至預防脊椎關節變形，又提醒患者若健身宜量力而為，有需要時及早求醫，尋求紓緩僵硬或痛症方法。

生物製劑助降強脊炎症 防脊椎變形

強脊暫無方法可根治，但可以透過藥物控制炎症，改善病徵。楊醫生表示，輕則可以利用消炎止痛藥，減輕炎症和疼痛感，惟紓緩力度弱；至於相對嚴重的個案，近年有生物製劑，可有效抑制導致炎症反應的腫瘤壞死因子（TNF）或白細胞介素（interleukin），有效改善七至八成病人的活動情況、炎症及痛症。此外，生物製劑亦能防止關節繼續被侵蝕，和脊椎關節變形至駝背。

一名40多歲、熱愛健身的男患者，起初誤以為是健身弄傷導到腰背痛，每日平均服用兩、三次止痛藥，惟經檢查和診斷後，才赫然發現是患上強脊，其後獲轉介至專科醫生跟進。經注射生物製劑後，他無論工作時或運動時均沒再感到痛楚，抽血亦見發炎指數大降九成。患者當初坦言，由於擔心藥物副作用，故遲遲未有求醫，飽受病徵折磨，及後展開治療，在短時間內痛楚便得以紓緩，笑言「估唔到咁正」，之後更重拾健身樂趣。

不過，楊醫生提醒，使用生物製劑或有機會增加感染風險，因此病人需定期接受檢查或接種相應的疫苗，減低感染風險。此外，不同生物製劑的注射間距時間不同，由一星期至一個月不等，須視乎病人需要及狀況而定。

強脊患者健身 宜量力而為

運動方面，楊醫生建議，強脊患者可嘗試游泳或慢跑等，而且運動前宜先熱身；皮拉提斯（Pilates）和瑜伽等伸展運動，都有助紓緩痛症和僵硬症狀。至於病情穩定患者若欲健身，則建議適時休息及量力而為。

楊醫生強調，強直性脊椎炎有多種治療方案，各有其成效、副作用及限制，患者應按自己的病情、生活狀況、負擔能力等，與自己的主診醫生商討，選用最合適的治療方案。