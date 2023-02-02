健身完發現異常腫塊？竟檢查出疝氣

有1/3的患者有疝氣卻不自知，因此呼籲民眾，身上若出現不明腫塊，用力或站起會跑出來，但平躺又縮回去，就應盡快找醫師診斷，若延誤造成造成器官絞勒壞死，有可能危及生命！

有些肌肉薄弱的情況是先天的肌肉或筋膜較薄，但疝氣的發生通常是後天的原因，因應發生的原因及部位，而可能因為老化、受傷、用力過度，手術切口產生，並且發生於臍、側腹部、腹股溝、股等疝氣最為常見，其中腹股溝疝氣佔了九成。

疝氣有哪些成因？有哪些症狀？

疝氣由肌肉或筋膜弱化缺損的區域裂開擠出造成，大部分發生在腹部，特別是下腹部，由於生理結構上較難鍛煉，周圍組織較難形成足夠的保護，致病原因可能是肌肉以及筋膜受傷、退化、先天性筋膜缺損等，並且長期或突發性的局部增壓，就可能會造成疝氣，例如久站、粗重工作、肥胖、長期便秘、長期咳嗽、打噴嚏等。因為壓力加上肌肉或筋膜的破洞或缺損，器官或組織會因受壓就會順著通道，從這個開口或薄弱的區域擠出，但根據患部不同，疝氣不一定會產生疼痛感，甚至有的疝氣可能無症狀。

但幾乎所有疝氣都可能會影響到疝氣孔周圍的肌肉組織，並且絞勒、移位器官，導致移位器官的血液循環被阻斷，最常見的是當患處從缺口隆起，疝氣中的血管受到壓迫，造成血液減少或無法循環。並且疝氣在腹壁缺口的血液供應受到勒壓阻斷，血液無法透過循環將氧氣輸送到組織，組織的血液無法回流，就是所謂的「嵌頓式疝氣」，會造成移位器官的缺血性壞死，有生命危險，這時就要馬上進行治療或手術，所以只要發現有疝氣一定要盡快就醫，避免疝氣進一步擴大傷害。