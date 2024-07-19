健身新潮流「運動零食」 改善心血管功能、肌耐力

現代人很清楚久坐處理公務或緊盯電視、手機追劇，會逐步影響肌肉健康，導致肩頸、下背肌筋膜炎等問題，當然也會不利葡萄糖、脂肪酸的代謝，漸進危害心血管功能。

健身新潮流「運動零食」 高強度運動每日兩分鐘 衛生福利部草屯療養院職能治療科主任李慧玲表示，近期歐美吹起健身新潮流「運動零食(Exercise Snacks)」，或許第一時間會以為是指高蛋白營養棒，或是任何一種運動小零食，但其實「運動零食」真正的意思和這些零嘴毫無關聯，它真正是指在一天中進行短時間內的高強度活動，而持續運動的時間大約為兩分鐘左右，且可以輕鬆融入在我們的生活中。

任何時間及運動形式 改善心血管功能及肌耐力 李慧玲說明，因為不必特地花時間移動到健身房的運動零食策略，對身體的好處有改善心血管功能、增加耐力、提高靈活性及肌肉力量。因此人人都須找到適合自己繁忙生活中的運動形式，例如上下肢伸展、弓箭步、深蹲、開合跳、爬樓梯、每分鐘180步頻的超慢跑、刺激湧泉穴的拉筋還陽氣功超慢跑等簡單運動，自然而然分布在一天當中的任何時間進行，不需額外設備，執行更無礙。