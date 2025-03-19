健身訓練｜羅馬椅改善豎棘肌臀肌 器械高位椅增強下腹肌

初學者踏入健身室，看見一大堆的器械，難免感到無從入手，尤其一些只有一個「架」的器材，如羅馬椅或者器械高位椅。就以這兩個器材為例，前者用於訓練豎棘肌至臀部肌肉，強化它們有助減少腰背痛，但前提當然是動作正確；後者則可強化腹肌下半部分。現在先講解這兩個器材最基本的用法。