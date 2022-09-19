健身｜兩招強化前鋸肌 穩定肩胛骨減膊痛

甚麼是前鋸肌？它們就是胸肌和背闊肌之間、位於腋下的一組肌肉，起止點是第一至九條肋骨表面到肩胛骨內緣，由於比較隱秘，不少人並不太留意，甚至忽略了它。

控制肩胛骨活動

其實前鋸肌的作用是控制肩胛骨活動，上和中部分負責將肩胛骨向身體兩側拉，如向前出拳時可將手臂再往前伸一點；而肌肉下方部分則負責肩胛骨向外旋轉，當雙臂往頭頂提高時就需要幫忙。如果前鋸肌太弱，肩胛骨就不會貼伏於背部，形成一隻「翼」，有可能減低肩關節的穩定性，造成肩夾擊等關節痛的問題。要強化前鋸肌，可以做以下動作。