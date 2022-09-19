健身｜兩招強化前鋸肌 穩定肩胛骨減膊痛

甚麼是前鋸肌？它們就是胸肌和背闊肌之間、位於腋下的一組肌肉，起止點是第一至九條肋骨表面到肩胛骨內緣，由於比較隱秘，不少人並不太留意，甚至忽略了它。
控制肩胛骨活動
其實前鋸肌的作用是控制肩胛骨活動，上和中部分負責將肩胛骨向身體兩側拉，如向前出拳時可將手臂再往前伸一點；而肌肉下方部分則負責肩胛骨向外旋轉，當雙臂往頭頂提高時就需要幫忙。如果前鋸肌太弱，肩胛骨就不會貼伏於背部，形成一隻「翼」，有可能減低肩關節的穩定性，造成肩夾擊等關節痛的問題。要強化前鋸肌，可以做以下動作。
Push up plus
- 先做出掌上壓起始動作，以雙手及腳尖支撐身體，手掌於肩膊正下方，收緊腹部身體成一直線。
- 開始雙肩往背部中線擠夾，將肩胛骨互相靠攏。
- 然後發力將身體盡力推離地面，手臂盡量延長，甚至形成寒背姿態。然後慢慢返回原處。
- 撐起時呼氣，返回原處時吸氣。做10至15次為一組，做2至3組。
Serratus anterior wall slides
- 面向牆邊站立約1.5呎距離，利用前臂壓住Foam roller在牆上，大約眼睛高度，此時上臂與地面水平，前臂則指向天。
- 微微向Foam roller施壓啟動前鋸肌，然後雙臂慢慢往上舉，滾動並推高Foam roller至雙臂接近伸直，然後慢慢返回原處。期間避免上斜方肌發力，並保持腹部肌肉收緊。
- 雙手舉起時呼氣，返回原處時吸氣。做10至15次為一組，做2至3組。
註：有需要時可雙手綁上橡筋帶增加挑戰性。