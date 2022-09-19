熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
健康
2022-09-19 11:02:32

健身｜兩招強化前鋸肌 穩定肩胛骨減膊痛

分享：
前鋸肌強化

甚麼是前鋸肌？它們就是胸肌和背闊肌之間、位於腋下的一組肌肉，起止點是第一至九條肋骨表面到肩胛骨內緣，由於比較隱秘，不少人並不太留意，甚至忽略了它。

 

控制肩胛骨活動

其實前鋸肌的作用是控制肩胛骨活動，上和中部分負責將肩胛骨向身體兩側拉，如向前出拳時可將手臂再往前伸一點；而肌肉下方部分則負責肩胛骨向外旋轉，當雙臂往頭頂提高時就需要幫忙。如果前鋸肌太弱，肩胛骨就不會貼伏於背部，形成一隻「翼」，有可能減低肩關節的穩定性，造成肩夾擊等關節痛的問題。要強化前鋸肌，可以做以下動作。

前鋸肌 肩胛骨

Push up plus

  1. 先做出掌上壓起始動作，以雙手及腳尖支撐身體，手掌於肩膊正下方，收緊腹部身體成一直線。
  2. 開始雙肩往背部中線擠夾，將肩胛骨互相靠攏。
  3. 然後發力將身體盡力推離地面，手臂盡量延長，甚至形成寒背姿態。然後慢慢返回原處。
  4. 撐起時呼氣，返回原處時吸氣。做1015次為一組，做23組。
push up plus

Push up plus訓練前鋸肌接肩胛骨往前的力量。

Serratus anterior wall slides

  1. 面向牆邊站立約1.5呎距離，利用前臂壓住Foam roller在牆上，大約眼睛高度，此時上臂與地面水平，前臂則指向天。
  2. 微微向Foam roller施壓啟動前鋸肌，然後雙臂慢慢往上舉，滾動並推高Foam roller至雙臂接近伸直，然後慢慢返回原處。期間避免上斜方肌發力，並保持腹部肌肉收緊。
  3. 雙手舉起時呼氣，返回原處時吸氣。做1015次為一組，做23組。

註：有需要時可雙手綁上橡筋帶增加挑戰性。

Serratus anterior wall slides

Serratus anterior wall slides加強手臂往上舉時肩胛骨的活動。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受