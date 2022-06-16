健身｜報復式操肌小心傷腰

踏入夏天，許多人會到沙灘暢泳，也有人選擇出海參加船上派對。為了在人前穿泳裝不失禮，女士積極減肥，男士落力健身。可是疫情關係，不少人長時間沒有運動，若健身室重開後報復式急增運動量，隨時一開操便受傷。

一名年近30歲男士對自己身形要求甚高，一向有健身習慣，希望將全身脂肪比率控制在10%左右。可是過去數月沒法到健身室，積聚下來的脂肪令他十分懊惱，因此最近於上班前後盡力操練，希望盡快重現腹肌，為船P作準備，尤其捲腹動作做多達200下，結果引發腰痛。

慎選強腰腹動作

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華表示，他的腰肌肉位置紅腫熾熱，即使沒有郁動亦感痛楚，雖然情況並非很嚴重，但由於數年前曾經腰椎間盤突出，故接受治療期間須停止運動，「捲腹動作是向心收縮，使肌肉中心點縮短距離，過度鍛煉捲腹並不能幫助保護腰椎關節。尤其他曾有腰患，要保護腰椎減少痛症，適宜做等長收縮的核心肌肉運動，即鍛煉腹肌時，肌肉並無轉變長度的動作才最理想。」

至於脂肪率問題，王俊華認為，「一般成年男士，理想的脂肪率是14%至20%，心急把脂肪率壓低，不但無助健康，更會令身體機能變差。脂肪是身體製造荷爾蒙、免疫系統細胞的其中一個主要原料，不適宜將脂肪率調得過低。」



