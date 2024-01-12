健身｜提升力量 20分鐘搞掂

對不少人來說，健身只是生活的一小部分，常見是有固定的工作，只能安排時間做一些訓練，而不能像健美或健力選手般，完全跟隨其訓練、飲食及生活模式。針對一般只是希望提升力量的人，可以考慮Power to the People力量訓練方法，每次只需20分鐘，一周可以練少至1次，能使你更能遵從訓練計劃，從而達到訓練目標。

只做兩個動作 Power to the people訓練的器材只需要一個槓鈴，動作則有兩個，一個是硬拉，另一個是單邊推舉，即是用單手將槓鈴從地上拉起，並舉高在頭頂之上。每個動作做兩組，每組5下；重量方面，第二組是第一組的90%。最理想是一星期訓練5日。有幾個安全要點須留意： 如果覺得這一下不能舉起，便不要勉強；

如果單邊槓鈴推舉難度太高，可先用啞鈴、壺鈴，又或先做雙手推舉；

組間休息3至5分鐘；

避免使用腰帶、橡筋帶；

建議赤腳訓練；

訓練前毋須伸展或熱身，如要熱身可先做一兩組輕重量。