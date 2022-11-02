健身｜疫情緩解！健身熱潮小心運動反受傷

熱愛肌力訓練的60歲男子，疫情後重回健身房運動，卻因操過頭而造成「髂脛束症候群」，膝蓋痛到跛行就醫。醫師建議，上了年紀後運動不要貪多貪猛，而是要視情況循序漸進，運動前暖身及運動後伸展都要確實，才能避免運動傷害。
疫情趨緩健身熱 留心運動傷害
澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，最近因疫情趨緩，愈來愈多人開始重回健身房做運動，卻因為運動量一下增加太多或忽略暖身運動，而造成運動傷害，故看復健門診患者有增多現象。
澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，「髂脛束症候群」通常是因為從事反覆膝蓋彎曲伸直的運動，如：跑馬拉松、騎腳踏車等，或突然大量增加運動量，導致膝蓋外側的髂脛束因反覆摩擦而腫脹發炎，更甚者可能會造成膝蓋內積水。
「衝擊波」治療 自我修復受傷組織
蕭安芳說，與患者討論後，建議接透過無放射性的「衝擊波」治療，配合超聲波的定位，確定患者受傷的深度約兩公分處，所以可採用最適合的探頭和震波強度，進行量身打造的療程。
衝擊波治療可激活血管新生生長因子及纖維母細胞，進而增加受傷部位血液供應及膠原蛋白合成，讓受傷的組織自我修復。此外，衝擊波除了立即止痛的效果外，也會藉由調節體內導致疼痛的物質，而達到長期止痛效果。