健身｜瞓覺增肌大法5個重點 愈瞓愈大隻

瞓覺可以增肌？不錯，因為在睡眠的過程中，身體會分泌生長荷爾蒙，為日間的損傷作出修復。肌肉也是一樣，於這段時間修復和成長，因此做好以下？點，可以將肌肉生長速度最大化，更有效增肌。

1. 睡前攝取蛋白質

在睡覺時由於長時間沒有進食，而身體需要氨基酸作不同用途，於是會分解體內組織去提取，包括肌肉。因此若能夠於此期間提間穩定提供氨基酸的話，就可避免分解肌肉，並且可以幫助肌肉修復和成長。有不少研究指出睡前攝取蛋白質有助增肌，但要留意應攝取酪蛋白，因比起其他蛋白例如乳清蛋白，酪蛋白的吸收較慢，可以長時間且穩定地為身體供應蛋白質。食物例子有牛奶、希臘乳酪、茅屋芝士等。