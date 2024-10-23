健身｜練腿練到膝痛？股直肌一直被忽略？一個動作有效解決

健身練大腿，一般最常用的動作是深蹲、弓箭步下蹲等。有沒有發覺訓練強度開始增加時，卻發現膝蓋隱隱作痛？原來這與大腿肌肉發展不平均有關，而這個問題，只要一個動作「反向北歐彎舉」就可以解決！
只做了等長收縮
大腿股四頭肌其實由股直肌、股中間肌、股外側肌和股內側肌所構成，其中只有股直肌是由盆骨連接到髕骨(菠蘿蓋)的雙關節肌肉；而另外3條都是由肌骨連接到髕骨的單關節肌肉。所以做深蹲等動作，髖關節和膝關節同時屈曲和伸展，結果是股直肌正在做等長收縮(肌肉發力但長度不變)，而其他3條肌肉則有向心收縮和離心收縮階段，久而久之股直肌的成長便不及其他3條大腿肌肉。這樣的肌肉不均衡，有可能引致髕骨離開中立位而出現疼痛，甚或股直肌繃緊導致盆骨前傾，繼而腰痠背痛。
加入反向北歐彎舉
要改善這情況，可以在訓練大腿時多加一個「反向北歐彎舉」的動作，特點是利用身體重量，而且只牽涉膝關節活動，讓股直肌都可以有向心收縮和離心收縮的訓練，大腿便可更完滿地平均發展，減低以上問題發生的機率：
- 採跪姿，腳背貼地或腳趾點地均可。身體維持筆直，雙手交叉於胸前。旋轉盆骨至後傾位置，即尾龍骨轉向指地，肚臍指向天的感覺。
- 頭、身體、大腿維持筆直，慢慢向後方傾倒至最低點，停留3秒，然後大腿發力將身體拉起，回到原點。
- 重複作12次為一組，做3組。傾倒時吸氣，拉回時呼氣。
- 如果難度太高，退階可以借助阻力帶繞著柱子做，或者手捉住在旁的柱子借力。