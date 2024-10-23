健身｜練腿練到膝痛？股直肌一直被忽略？一個動作有效解決

健身練大腿，一般最常用的動作是深蹲、弓箭步下蹲等。有沒有發覺訓練強度開始增加時，卻發現膝蓋隱隱作痛？原來這與大腿肌肉發展不平均有關，而這個問題，只要一個動作「反向北歐彎舉」就可以解決！

只做了等長收縮

大腿股四頭肌其實由股直肌、股中間肌、股外側肌和股內側肌所構成，其中只有股直肌是由盆骨連接到髕骨(菠蘿蓋)的雙關節肌肉；而另外3條都是由肌骨連接到髕骨的單關節肌肉。所以做深蹲等動作，髖關節和膝關節同時屈曲和伸展，結果是股直肌正在做等長收縮(肌肉發力但長度不變)，而其他3條肌肉則有向心收縮和離心收縮階段，久而久之股直肌的成長便不及其他3條大腿肌肉。這樣的肌肉不均衡，有可能引致髕骨離開中立位而出現疼痛，甚或股直肌繃緊導致盆骨前傾，繼而腰痠背痛。