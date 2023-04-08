健身｜背闊肌冇反應？試下呢兩個動作

有些人在做背部訓練時，或者會覺得背闊肌無甚感覺，缺乏「大腦肌肉連結」(mind muscle connection)，好像訓練都白做了，然後仍然一下引體上升都做不到。如果你都有以上困擾，不妨從以下兩個動作著手。

負荷分到上背、手臂

不少拉的訓練動作，都有手臂二頭肌的參與，容易使人過度用上臂力；又或動作角度欠佳，讓負荷都走到上背。這時可以做單臂啞鈴划船和直臂下壓，將目標肌肉集中到背闊肌，提升感受度。直臂下壓直接將二頭肌排除在外；單臂啞鈴划船則仍要留意手肘要貼近身體、以及啞鈴軌跡是呈弧形而非直線上落，才可得到最佳效果。