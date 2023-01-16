健身｜進階訓練 打造鋼鐵核心

做過入門的核心肌群訓練一段時間，是時候向下一階段進發，不過在做今次介紹的動作之前，可以先挑戰一下上一系列動作的升級版，無論Hollow position、Superman還是Side hollow body pulse，都可來一個搖晃版，提升在動態環境下維持身體姿勢的能力，當然也需要大量核心的力量。Trunk Rotation則由曲膝轉為直膝去做。

加強難度

如果以上動作都難不倒你，就可以進階到今日的3個動作：龍旗、反向提腿以及側向翻滾：

龍旗：

採仰臥姿，雙手捉住頭後穩固的東西作平衡，捲起身體腳向天空指，並拉起身體使肩胛骨及以下位置都離地。 核心肌肉一直發力，維持身體至腳成一直線，並將身體緩緩降下至接近地面，但不要觸及地面。然後將身體拉回腳指向天。 期間保持呼 吸暢順，目標為做5次，最後一次於低位維持10秒不動。

註：如難度太高，可以從兩方面調整難度，首先是下降的角度，可由75度、45度循序漸進；起初腳方面也可以先全卷曲身體、半卷曲身體，再進階至只屈膝、單腿伸直單腿屈膝等慢慢增加難度。