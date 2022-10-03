健身｜避開4個錯誤 夾胸更有成果

胸肌要好睇，當然要做飛鳥、夾胸的動作，讓胸骨旁的肌肉更飽滿。可是有不少人會犯上一些錯誤，影響了胸肌的成長。看看以下的錯誤你有沒有犯到？

錯誤一：手肘屈曲有誤

以啞鈴飛鳥為例，在起始動作位置，手臂愈伸直，因為重臂愈長，理論上對於胸肌的張力會愈大，應有更強的刺激。可是當手臂伸直時，也會使肱二頭肌參與在動作之中，甚至比胸肌的參與更多，影響動作成效。所以起始動作應稍為屈曲肘關節，避免二頭肌過度參與。不過要留意，當雙臂往身體中線夾，啞鈴在身體上方時，手肘便應伸直，這樣胸肌才有足夠的擠壓。