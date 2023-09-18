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健康
2023-09-18 16:00:42

健身｜配合橡筋帶 善用離心收縮 如何加速力量增長？(二)

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如何加速力量增長

配合橡筋帶/鎖鏈的使用

有研究指使用橡筋帶/鎖鏈的訓練，比相同重量的啞鈴或槓鈴可得到更大的力量提升。我們在訓練時不妨在槓鈴或啞鈴上外加鎖鏈或者橡筋帶，可以改變動作過程的阻力曲線。部分動作在最後的1/3段會比較省力，加上橡筋帶後就可加強這部分的阻力。

健身｜入門4式練好核心肌群之Hollow position（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Trunk Rotation（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Trunk Rotation（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Trunk Rotation（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Trunk Rotation（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Side hollow body pulse（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Side hollow body pulse（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Side hollow body pulse（am730製圖） 健身｜入門4式練好核心肌群之Side hollow body pulse（am730製圖）

善用離心收縮

離心收縮即肌肉在承受重量時肌肉慢慢拉長的一段，簡單來說是舉起啞鈴後，返回原點、放鬆的過程。肌肉於離心收縮階段，能夠承受比向心收縮更大的重量，也有助向心收縮的肌力增長，以及刺激肌肉生長。雖有專門用於訓練離心收縮的器材(可分別調整向心和離心的重量)，但一般健身室並不會配備，所以我們可以找個朋友幫手，例如臥推時幫忙推起重量，然後自己做離心收縮一段；又或利用器械，雙手或雙腳一同舉起重量，再轉換為單手做離心收縮部分。要留意勿過度使用這些方法，否則或增受傷風險。

訓練捕手

找個朋友幫手，就可做更強的離心收縮訓練。

增加訓練頻率

新手每周訓練一次便足夠有力量增長，但如果發現未能在一至兩次訓練之後提升所使用的重量，就需要開始增加訓練密度。有分析指每周訓練次數較多的人，會比次數較少的人有更好的力量提升，即使他們的每周總訓練量(組數x次數x重量)相若。每人所需的訓練量或者密度或有所不同，但一般來說每周最少要針對同一組肌肉訓練兩次。

硬拉

每周訓練兩次是增強肌力的基本。

提升訓練技巧

可能是基本但也最重要，就是要用正確姿勢訓練，以避免受傷。或者你已覺得姿勢正確，不過當中亦可能有些少進步空間，幫助提升力量。例如深蹲時改善拱背已可幫助提升力量。

舉重

小改變大改善，定時檢視自己的動作也有好處。

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