健身｜針對三頭肌長頭 手臂更加強壯

提及強壯的手臂，大家都會想起二頭肌(老鼠仔)，不過事實上三頭肌佔了手臂圍度的60%至75%，加上手臂垂下時二頭肌處於伸展狀態而三頭肌則更接近收縮的狀態，將三頭肌練強壯才會更手臂更有睇頭。

獨立訓練長頭

三頭肌分開長頭、內側頭和外側頭，當中只有長頭跨越肩和肘關節，可控制兩個關節的活動。另有研究顯示，訓練胸肌的多關節活動亦可以有效練到內側頭及外側頭，所以今次先集中於長頭的訓練動作。