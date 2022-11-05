健身｜針對三頭肌長頭 手臂更加強壯

提及強壯的手臂，大家都會想起二頭肌(老鼠仔)，不過事實上三頭肌佔了手臂圍度的60%至75%，加上手臂垂下時二頭肌處於伸展狀態而三頭肌則更接近收縮的狀態，將三頭肌練強壯才會更手臂更有睇頭。
獨立訓練長頭
三頭肌分開長頭、內側頭和外側頭，當中只有長頭跨越肩和肘關節，可控制兩個關節的活動。另有研究顯示，訓練胸肌的多關節活動亦可以有效練到內側頭及外側頭，所以今次先集中於長頭的訓練動作。
Dips
- 在雙槓上以雙手支撐身體，保持挺胸收腹沉肩。
- 維持身體垂直地面勿前傾，手肘屈曲、肩伸展讓身體下沉至手肘約90度角。然後發力撐起至雙手伸直。
- 身體下沉時吸氣，撐起時呼氣。做8至12次為一組，做3組。
註：若力量不足可用橡筋帶固定在雙槓並繞住小腿或腳底作輔助。
Skullcrusher
- 雙手各握一個合適重量的啞鈴，坐於健身椅上並將啞鈴置於大腿上。
- 躺下並將啞鈴推高於胸部上空，手維持伸直，再將啞鈴往頭方向擺，至手肘大約在眼睛位置，然後屈曲手肘，讓啞鈴下降到耳朵之下。
- 三頭肌發力將啞鈴舉起到手臂伸直位置。留意過程中手肘勿往外指，手肘亦應固定位置，只有前臂移動，避免用背肌或肩膊借力。
- 啞鈴下降時吸氣，舉起時呼氣。做8至12次為一組，做3組。