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健康
2023-10-21 11:30:28

健身｜4個動作提升肩關節活動範圍

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肩關節

肩關節的靈活性在身體眾多關節中數一數二，不過平常的生活中，未必用得盡其活動範圍，以致它變差時，都未必感受得到，最多只是背脊痕想搲又搲不到。不妨每天做一做這4個小練習，讓肩關節回復應有活動範圍，除方便抓癢之外，亦有助其他訓練。

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動作一

  1. 選取合適強度的橡筋帶，雙手握住放於身體後方，並用力將橡筋帶拉緊。
  2. 肩胛骨往中間收，手臂於身後往上提起。
  3. 1520次為一組，做2組。
肩關節活動範圍

肩胛骨往中間收，手臂於身後往上提起。

動作二

  1. 左手先拿一條毛巾，於頭後方垂於身後，右手從身後捉住毛巾另一端。
  2. 如果是左手邊柔韌度不足，就用右手發力向下拉，直至左肩感到拉扯；如果是右手邊有問題，則用左手發力向上提，直至右肩感到拉扯。若問題出自另一個方向，則相反動作。
  3. 重複動作1520次，做2組。保持暢順呼吸。
毛巾操

如果是左手邊柔韌度不足，就用右手發力向上拉。

動作三

  1. 類似動作一，不過不用橡筋帶，而是一手捉住另一手的手掌。
  2. 肩胛骨往中間收，手臂於身後往上提起。
  3. 1520次為一組，做2組。
肩關節

手臂於身後往上提起。

動作四

  1. 坐於地上，一邊手肘靠住膝蓋，並拿著一個啞鈴。
  2. 肩胛的外旋肌肉發力，對抗啞鈴重量，令手臂緩慢地下垂。
  3. 另一手幫助扶起啞鈴至最高點，然後重複步驟2。
  4. 1520次為一組，做2組。
肩關節

肩胛的外旋肌肉發力，對抗啞鈴重量，令手臂緩慢地下垂。

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