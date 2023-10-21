健身｜4個動作提升肩關節活動範圍

肩關節的靈活性在身體眾多關節中數一數二，不過平常的生活中，未必用得盡其活動範圍，以致它變差時，都未必感受得到，最多只是背脊痕想搲又搲不到。不妨每天做一做這4個小練習，讓肩關節回復應有活動範圍，除方便抓癢之外，亦有助其他訓練。