健身｜4屆奧林匹克先生Chris Bumstead十大精選訓練動作

Chris Bumstead是連續四屆「古典健美」奧林匹克先生得主，除了肌肉的圍度以外，亦重視美感、人體比例等。最近他在一個訪問之中，談及他認為最重要的10個訓練動作，大家不妨參考一下，將之納入自己的訓練之中。 1. 深蹲 主要訓練大腿和臀部的動作，絕對是任何健身人士都要做的動作之一。在眾多深蹲的變化之中，Chris Bumstead會選擇史密夫架深蹲，減少膝關節的負擔。 2. 硬拉 另一個經典動作，能夠訓練到大部分位於背面的肌肉，尤其膕繩肌和臀部，亦對整體肌力增長有很大幫助。

3. 引體上升 訓練背部和二頭肌的實用多關節動作，只需利用自身重量已有相當訓練效果，動作亦具功能性。當問及正手還是反手時，Chris Bumstead表示較喜「neutral grip」，即雙手手心對向的握法，可練到更多背闊肌和二頭肌。 4. 上斜啞鈴推舉 訓練胸肌和三頭肌的動作，尤其集中於上胸。至於選擇啞鈴而非槓鈴，Chris Bumstead認為能夠讓肩關節舒適點，也可使左右兩邊肌肉較對稱。 5. 坐姿啞鈴推舉 訓練三角肌前束和中束的動作，三頭肌也有參與。而Chris Bumstead同時認為此動作可顯示出整體力量，因為需要全身肌肉協助才能做得好。

6. 窄握臥推舉 胸肌和三頭肌的訓練。比起一般的握距，窄握的負荷會落在三頭肌多於胸肌，所以使用的重量會比一般握距為低。 7. 啞鈴彎舉 可訓練二頭肌。雖然只是屈曲手肘的簡單動作，但有很多不同變化，如坐姿斜板彎舉、傳教士彎舉等，不過Chris Bumstead會選擇最傳統的站姿彎舉，左右手輪流舉起啞鈴。