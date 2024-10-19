健身｜40歲以上增肌必食7種食物

現時健身風氣盛行，健身室總有一間喺左近。而近年才開始健身、40歲或以上的人士，因為肌肉隨年紀開始流失，幫助肌肉生長的男性荷爾蒙分泌也減少，每日蛋白質攝取量需要是年輕人的兩倍才可有更好的肌肉增長，而以下7種食物就不能錯過。
牛肉
每100克牛肉提供約25克蛋白質，同時提供大量肌酸(creatine)及鋅，後者有助睾丸酮生成；而間接地，牛肉中的飽和脂肪是膽固醇的原材料，膽固醇亦是睾丸酮必須的元素之一，惟關注心血管健康人士需要留意飽和脂肪攝取量。鐵質及維他命B，則分別有助運送氧氣的紅血球製造，以及能量轉化過程，是任何運動中都不可或缺的東西。
雞胸
每100克雞胸有30克蛋白質，而只有3.6克脂肪及0克碳水化合物，一直是健身人士最愛。有研究就發現，「走地雞」比籠養雞隻可以提供更早營養價值，包括Omega-3脂肪酸及抗氧化物等，年過40人士值得考慮，順便增進心血管健康及減少炎症。
希臘乳酪
每100克希臘乳酪提供約10克蛋白質，包括乳清蛋白及酪蛋白，其吸收速度的不同，有助一整天的肌肉合成。乳酪中的鈣質除有益骨骼健康，也是肌肉活動必須的元素。另一方面，豐富的益生菌有助腸道健康，除有助整體營養吸收，有研究也指出有助肌肉生長及肌力提升。
蛋白粉
每殼蛋白粉提供約25克蛋白質，可以簡單地幫助滿足每日所需蛋白質，而不會增加碳水化合物和脂肪的攝取。乳清蛋白適合運動後攝取，而吸收較慢的酪蛋白，可於睡前攝取，有助晚間肌肉合成和修復。但當然，蛋白粉不宜取代蛋白質食物，只用於補充不足。
蛋
蛋不但有優質蛋白質、多種維他命，還有健康的脂肪，是促進肌肉生長的完美食物。而研究發現，吃下全隻蛋比只吃蛋白，肌肉合成會增加42%。
藜麥
包含豐富碳水化合物及蛋白質，有助訓練表現及肌肉生長所需；事實上除蛋白質外，鎂也是肌肉合成、細胞生長及肌肉活動必需元素，也有助增加體內睾丸酮含量。
牛油果
提供大量單元不飽和脂肪酸，研究指可增加體內睾丸酮及黃體生成素水平。另外，鉀質可助肌肉活動及減少抽筋。而牛油果的油脂，也可幫助達到熱量盈餘，才有利肌肉成長。