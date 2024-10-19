健身｜40歲以上增肌必食7種食物

現時健身風氣盛行，健身室總有一間喺左近。而近年才開始健身、40歲或以上的人士，因為肌肉隨年紀開始流失，幫助肌肉生長的男性荷爾蒙分泌也減少，每日蛋白質攝取量需要是年輕人的兩倍才可有更好的肌肉增長，而以下7種食物就不能錯過。

牛肉

每100克牛肉提供約25克蛋白質，同時提供大量肌酸(creatine)及鋅，後者有助睾丸酮生成；而間接地，牛肉中的飽和脂肪是膽固醇的原材料，膽固醇亦是睾丸酮必須的元素之一，惟關注心血管健康人士需要留意飽和脂肪攝取量。鐵質及維他命B，則分別有助運送氧氣的紅血球製造，以及能量轉化過程，是任何運動中都不可或缺的東西。

雞胸

每100克雞胸有30克蛋白質，而只有3.6克脂肪及0克碳水化合物，一直是健身人士最愛。有研究就發現，「走地雞」比籠養雞隻可以提供更早營養價值，包括Omega-3脂肪酸及抗氧化物等，年過40人士值得考慮，順便增進心血管健康及減少炎症。

希臘乳酪

每100克希臘乳酪提供約10克蛋白質，包括乳清蛋白及酪蛋白，其吸收速度的不同，有助一整天的肌肉合成。乳酪中的鈣質除有益骨骼健康，也是肌肉活動必須的元素。另一方面，豐富的益生菌有助腸道健康，除有助整體營養吸收，有研究也指出有助肌肉生長及肌力提升。