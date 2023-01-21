健身｜5件運動後最不該做的事

健身的目標可以有很多，例如令外表更美觀、減肥、提升運動表現等，而當中的共通點是希望肌肉有所增長。而訓練的過程會破壞肌肉纖維，要在訓練後作出修復和生長，肌肉才會成長，所以訓練後亦要留意，否則肌肉難增長之餘，甚至受傷。以下5點，一定要留意。

訓練後沒有進食

雖然「蛋白質合成窗口」的迷思已被破解，即訓練後沒有即時補充營養就會使訓練「白做」，應較重視全日的蛋白質攝取量，不過有研究發現，即使整天蛋白質進食量足夠，於訓練後1小時內攝取蛋白質，對力量提升和肌肉生長有正面影響，因為訓練後肌肉處於分解階段，即時提供蛋白質有助及早轉為生長和修復階段。