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健康
2024-01-16 12:40:22

健身｜Power to the People力量訓練 20分鐘搞掂

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硬舉

對不少人來說，健身只是生活的一小部分，常見是有固定的工作，只能安排時間做一些訓練，而不能像健美或健力選手般，完全跟隨其訓練、飲食及生活模式。針對一般只是希望提升力量的人，可以考慮Power to the People力量訓練方法，每次只需20分鐘，一周可以練少至1次，能使你更能遵從訓練計劃，從而達到訓練目標。

7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖）
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只做兩個動作

Power to the people訓練的器材只需要一個槓鈴，動作則有兩個，一個是硬拉，另一個是單邊推舉，即是用單手將槓鈴從地上拉起，並舉高在頭頂之上。每個動作做兩組，每組5下；重量方面，第二組是第一組的90%。最理想是一星期訓練5日。有幾個安全要點須留意：

  • 如果覺得這一下不能舉起，便不要勉強；
  • 如果單邊槓鈴推舉難度太高，可先用啞鈴、壺鈴，又或先做雙手推舉；
  • 組間休息3至5分鐘；
  • 避免使用腰帶、橡筋帶；
  • 建議赤腳訓練；
  • 訓練前毋須伸展或熱身，如要熱身可先做一兩組輕重量。
硬舉

硬拉是傳統提升肌力的常用方法。

實際訓練安排

訓練安排方面，可考慮8至16星期為一個周期，開始時選擇能夠做10下的重量。然後可以循序漸重地增加重量：

方法1：只要能夠完成兩組5下，下一次就增加2.5公斤。到不能加重時，就減少10%重量，再慢慢往上加。

方法2：周期式增重，例如每周加2.5公斤，第4星期減少5公斤，再不斷重複這個周期。

方法3：連續4周做同一重量，然後增加2.5公斤再做4周，不斷重複。

槓鈴單邊推舉

槓鈴單邊推舉難度頗高，可以先啞鈴或雙手操作。

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