健骨法寶 | 新冠患者或現嚴重骨質流失 「預防勝於治療」宜及早補骨補鈣

早前港大臨床醫學學院研究證明，感染新型冠狀病毒可誘發侵蝕骨質的破骨細胞的炎性，可引發嚴重病理性骨質流失。再加上年齡增長因素，在雙重夾擊下，被稱為「隱形殺手」的骨質疏鬆可能已找上門但不自知，不想到情況嚴重才後悔莫及，就要明白預防勝於治療，需及早補骨補鈣。

港大研究一解康復後周身骨痛之謎

研究團隊發現感染新冠病毒會引起長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現約20%至50%的嚴重骨質流失。而急性感染所引起的骨質流失，更會持續較長時間。研究以進一步發現感染新冠病毒能引起細胞因子失調，不但會影響破骨細胞分化，還會在骨骼組織引起促炎症反應，促進破骨細胞生長，導致骨質流失和增加骨質疏鬆的風險。病理性骨質流失可能是被忽視的「長新冠」之一，絕對需要及早正視和預防。

另一已知成因——年齡增長

然而沒有「中招」也不要不以為然，因為較年長人士向來也是骨質流失的高危一族之一。骨質密度一般會在約三十歲時達到高峰，約四十歲開始，尤其是女性更年期後，骨質密度顯著下降，導致骨質疏鬆。