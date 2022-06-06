健骨法寶 | 新冠患者或現嚴重骨質流失 「預防勝於治療」宜及早補骨補鈣

早前港大臨床醫學學院研究證明，感染新型冠狀病毒可誘發侵蝕骨質的破骨細胞的炎性，可引發嚴重病理性骨質流失。再加上年齡增長因素，在雙重夾擊下，被稱為「隱形殺手」的骨質疏鬆可能已找上門但不自知，不想到情況嚴重才後悔莫及，就要明白預防勝於治療，需及早補骨補鈣。
港大研究一解康復後周身骨痛之謎
研究團隊發現感染新冠病毒會引起長骨及椎骨等部位內的小梁骨結構，出現約20%至50%的嚴重骨質流失。而急性感染所引起的骨質流失，更會持續較長時間。研究以進一步發現感染新冠病毒能引起細胞因子失調，不但會影響破骨細胞分化，還會在骨骼組織引起促炎症反應，促進破骨細胞生長，導致骨質流失和增加骨質疏鬆的風險。病理性骨質流失可能是被忽視的「長新冠」之一，絕對需要及早正視和預防。
另一已知成因——年齡增長
然而沒有「中招」也不要不以為然，因為較年長人士向來也是骨質流失的高危一族之一。骨質密度一般會在約三十歲時達到高峰，約四十歲開始，尤其是女性更年期後，骨質密度顯著下降，導致骨質疏鬆。
了解骨頭構造 謹記「先補骨後補鈣」
為了減慢骨質流失，不少人從均衡飲食、運動和睡眠著手，更會食用含豐富鈣質的食物。但單單補鈣又是否足夠保持骨骼健康？骨骼由鈣和膠原蛋白組成，如沒調節好骨新陳代謝，破骨細胞比造骨細胞活躍，貯藏在骨內的鈣質還是會被大量分解和流失，骨骼變得脆弱及不健康。所以先活化造骨細胞，平衡骨頭內的造骨和破骨細胞數量，保持強健且靈活的骨頭， 再補充鈣質，才能真正預防骨質疏鬆。
國際得獎發明MBP® 活化造骨細胞同時抑制破骨細胞
想有效刺激骨骼生長以預防鈣質流失，便要認識MBP® (Milk Basic Protein)。經日本雪印惠乳業株式會社，發現牛奶中含0.005%微量的乳鹽基性蛋白質（MBP®）有助增加骨質密度。再經過針對4個不同年齡層（20-50歲）的健康女性的臨床實驗，進一步證實了MBP®的四大功效：有效增加造骨的骨芽細胞數量、刺激骨芽細胞製造骨膠原有助吸收鈣質，防禦鈣質流失、抑制破骨細胞活動和調節骨新陳代謝。
臨床研究證實每天攝取40毫克MBP®有效提升骨質密度。40毫克的MBP® 等同需要飲用800毫升的牛奶，但飲用大量牛奶會同時吸收了大量熱量，加上市面上的鮮奶一般經過高溫殺菌的處理，可能已令MBP®減低了功效。想更容易直接攝取足夠的MBP®，可以選擇雪印MBP®每日健骨飲料。雪印MBP®每日健骨飲料每支含40毫克MBP®，更榮獲日本消費廳唯一許可有效改善骨質密度的特定保健用食品。清新藍莓味，每瓶只含13千卡熱量，仲係零脂肪，乳糖不耐人仕都適合。 每日一支，助你輕鬆保住年輕健康骨骼，越早飲越有年輕好骨質。
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Ref: a) Biosci. Biotechnol. Biochem., 66(3), 702-704, 2002 b) Osteoporos Int (2005) 16: 2123-2128 c) Osteoporos Int (2007) 18: 385-390