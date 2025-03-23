備孕夫妻必看！月經規律代表容易懷孕？5大迷思一次破解備孕之路更順利

現在愈來愈多夫妻面臨懷孕困難的問題，想要成功懷孕快看看自己有沒有備孕迷思！台灣國健署破解大眾備孕過程中常見的迷思，以及對試管嬰兒技術的錯誤期待，希望幫助有生育計劃的夫妻掌握正確方向，讓備孕過程更順利，實現迎接新生命的願望。
常見迷思1：夫妻都還年輕不用擔心生育問題？
雖然年輕夫妻通常具有較高的生育潛力，不過國健署指出，生活壓力、不良的生活習慣(如：熬夜、外食、肥胖、吸煙)、環境污染等因素，都有可能影響卵巢與精子功能，導致年輕夫妻出現不孕的問題。
國健署表示，年輕夫妻若無避孕、正常性生活1年後仍未懷孕，同樣建議應及早檢查並尋求醫生協助，另外提醒有備孕計劃的夫妻應把握女性25至35歲、男性40歲前的黃金生育期，及早規劃生育。
常見迷思2：月經規律就會容易懷孕？
月經規律不代表容易懷孕，國健署表示，規律的月經代表的是排卵功能正常，可以幫助計算排卵日及受孕時機，能作為生育的指標，但月經規律不一定容易懷孕，因為要順利懷孕還需要配合子宮內膜及輸卵管的狀況、精子、卵子品質等多項條件。
常見迷思3：懷第1胎很順利 要懷第2胎一定也行？
即使夫妻很順利地懷上第1胎，之後想再懷第2胎仍有可能受到年齡、健康變化或其他因素影響，造成懷孕困難的情形。國健署表示，這被稱為「繼發性不孕(Secondary Infertility)」，提醒夫妻經過長時間的努力仍未成功懷孕的話，應儘早進行生育檢查，尋求醫師協助。
常見迷思4：試管嬰兒是懷孕的最後手段？
有些人認為透過試管嬰兒技術(IVF)受孕是不得已才用的最後手段，但國健署認為，試管嬰兒技術是針對特定情況的最佳解決方案，並非不易懷孕的最後解決方法，像有些夫妻是因為輸卵管阻塞等生理因素而不孕，如果一直抱著再試試看、再等等看能不能自然懷孕的想法，過度等待可能會因此錯過黃金生育期。
精子、卵子品質會隨著年齡增長而下降，不論是自然懷孕或人工生殖，成功率都會愈來愈低，建議大眾若有不孕問題，應盡早尋求醫生協助，了解不孕的原因並評估是否可藉由人工生殖技術順利懷孕。
常見迷思5：做試管嬰兒就無法再自然懷孕？
有些人擔心做試管嬰兒會影響到卵巢的功能，做了之後就沒辦法再自然懷孕，因此不願意進行療程，希望再試試看能不能自然懷孕，但國健署表示，雖然誘導排卵的藥物可能會影響女性荷爾蒙分泌，並產生一些副作用，但在專業醫生的監控下適當調整用藥、劑量後，卵巢功能僅會受到短期影響，療程結束後，仍然可以嘗試自然懷孕。