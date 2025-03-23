備孕夫妻必看！月經規律代表容易懷孕？5大迷思一次破解備孕之路更順利

有備孕計劃的夫妻應把握女性25至35歲、男性40歲前的黃金生育期，及早規劃生育。

現在愈來愈多夫妻面臨懷孕困難的問題，想要成功懷孕快看看自己有沒有備孕迷思！台灣國健署破解大眾備孕過程中常見的迷思，以及對試管嬰兒技術的錯誤期待，希望幫助有生育計劃的夫妻掌握正確方向，讓備孕過程更順利，實現迎接新生命的願望。

常見迷思 1 ：夫妻都還年輕不用擔心生育問題？

雖然年輕夫妻通常具有較高的生育潛力，不過國健署指出，生活壓力、不良的生活習慣(如：熬夜、外食、肥胖、吸煙)、環境污染等因素，都有可能影響卵巢與精子功能，導致年輕夫妻出現不孕的問題。

國健署表示，年輕夫妻若無避孕、正常性生活1年後仍未懷孕，同樣建議應及早檢查並尋求醫生協助，另外提醒有備孕計劃的夫妻應把握女性25至35歲、男性40歲前的黃金生育期，及早規劃生育。

常見迷思 2 ：月經規律就會容易懷孕？

月經規律不代表容易懷孕，國健署表示，規律的月經代表的是排卵功能正常，可以幫助計算排卵日及受孕時機，能作為生育的指標，但月經規律不一定容易懷孕，因為要順利懷孕還需要配合子宮內膜及輸卵管的狀況、精子、卵子品質等多項條件。