備孕夫妻驗孕須注意！醫授「4技巧」提高準確度 不要月經沒來就馬上驗孕！

嚴絢上醫生指出，驗孕棒主要是透過檢測尿液中的「人絨毛膜促性腺激素(hCG)」來判斷是否懷孕，這種激素在受孕後的10至14天才會開始顯著上升。

等待驗孕結果時，總是讓人心情難以平靜，而驗孕的準確性是每對備孕夫妻都關心的問題。有些人明明已經懷孕了，第一時間使用驗孕棒的驗孕結果卻呈陰性。究竟是甚麼原因導致驗孕結果不準確？又該如何提高驗孕的準確度？婦產科嚴絢上醫生來為大家解答。

嚴絢上醫生指出，驗孕棒主要是透過檢測尿液中的「人絨毛膜促性腺激素(hCG)」來判斷是否懷孕，這種激素在受孕後的10至14天才會開始顯著上升，因此如果剛發生性行為不久，即使已經受孕，體內hCG的濃度可能還不足以讓驗孕棒呈陽性結果，過早測試就有可能出現明明懷孕了，但驗孕棒檢測出假陰性的情況。

「 2 時間點」驗孕準確度較高 擔心驗孕棒不準可以「這樣做」

為了避免浪費驗孕棒，和產生不必要的擔心或空歡喜一場，嚴絢上醫生也提出四個驗孕技巧，幫助備孕夫妻們提高驗孕棒的準確度：

1. 早晨驗孕準確度較高：

剛醒來後的第一泡尿液通常hCG濃度最高，因此相較之下在早晨驗孕會更容易驗出結果。

2. 經期超過一周還沒來再驗孕：

最佳的驗孕時機是預估經期後的一周，因為這時hCG濃度通常已明顯上升，驗孕棒的準確性將大幅提升。不少女性可能會發現月經沒來就急於檢測，但這個時候愈早驗孕，假陰性的機率愈高！

3. 減少飲水量，避免尿液被稀釋：

大量喝水會稀釋尿液，從而影響尿中的hCG濃度，可能讓驗孕結果不夠明確。因此嚴絢上醫生建議，在驗孕前的2至3小時內要盡量避免大量喝水。

4. 重複測試，確保結果無誤：

有時因為產品瑕疵或個人體質差異，可能會出現驗孕失準的情況。如果驗孕棒顯示的第二條線非常淺，嚴醫生建議可以隔幾天再測試一次，或更換不同品牌的驗孕棒再次進行檢驗。