備孕竟發現24公分子宮肌瘤！醫生妙手助她順利當媽

子宮肌瘤是常見婦科良性腫瘤，好發於30歲以上女性，約每四人就有一人可能罹患。

35歲的蔡小姐，6年前因子宮肌瘤兩度手術，未料備孕檢查竟再度發現肌瘤復發。此次肌瘤巨大如哈密瓜，達24公分，多發性肌瘤甚至將子宮推擠位移至上腹部。童綜合醫院婦產部劉錦成主任評估後，考量肌瘤過大及位置特殊，決定採取傳統開腹手術。術中因肌瘤巨大且位置靠近子宮頸，導致子宮頸與子宮連接處斷裂，劉錦成主任憑藉精湛醫術，成功切除所有肌瘤並仔細縫合子宮頸與子宮，術後蔡小姐恢復良好。

子宮肌瘤是常見婦科良性腫瘤，好發於30歲以上女性，約每四人就有一人可能罹患。劉錦成主任指出，雖然多為良性，仍應及早發現治療。子宮肌瘤多數無明顯症狀，但其位置與大小可能影響器官功能，臨床上可能出現子宮異常出血、經血過多導致貧血，或因壓迫造成下腹痛、不孕、流產等情況。

良性腫瘤也有影響？恐異常出血、不孕

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子宮肌瘤不治療症狀多 醫籲定期檢查

蔡小姐表示，曾擔心子宮頸縫合處影響懷孕及生產，所幸後續試管嬰兒順利成功，且劉主任每次產檢都溫馨提醒注意子宮破裂徵兆，讓她安心不少。整個孕期與生產過程皆順利，剖腹產時發現子宮頸縫合處癒合良好，產後恢復也相當順利，寶寶健康可愛，讓她由衷感謝劉主任一路的幫忙。

劉錦成主任強調，子宮肌瘤雖是常見良性腫瘤，若不治療可能引發月經增多、經期延長、下腹脹痛、腰痠背痛，嚴重者更可能導致貧血、流產、不孕等，呼籲女性朋友應定期進行婦科檢查，由專業醫師診斷治療，及早發現及早處置。

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