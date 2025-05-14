備戰運動會卻膝蓋不聽使喚 「1治療方式」讓他重擁夢想

許多年輕人因為運動不當，造成膝蓋的損傷，又沒有即時接受正規治療，導致關節退化有年輕化的趨勢。

從去年就積極備戰「雙北世壯運」三鐵項目的35歲阿傑對運動十分狂熱，只是近來運動表現明顯下降，他也發現膝蓋常有痠痛感，雖然還不到無法忍受的程度，卻十足影響了運動表現，因而到振興醫院骨科部黃祥霖醫生門診檢查，才發現是罹患退化性關節炎，膝關節軟骨已有磨損。醫生囑咐他要減少運動，強度和頻率都要降低，以免年紀輕輕就要換人工膝關節。這對阿傑猶如一記晴天霹靂，而且聽說置換了人工膝關節後，運動會有所限制，難道他的「世壯運」夢想將成為泡影？

黃祥霖醫生指出，錯誤的運動習慣會讓關節提早退化。根據台灣衛福部統計，膝關節退化盛行率約15%，大約6.5個人當中就有1人飽受膝關節疼痛之苦，其中也包括了許多年輕人因為運動不當，造成膝蓋的損傷，又沒有即時接受正規治療，導致關節退化有年輕化的趨勢。

年輕人也會有退化性關節炎

運動不當 年輕人也會有退化性關節炎

運動不當 年輕人也會有退化性關節炎

運動不當 年輕人也會有退化性關節炎

黃祥霖醫生說明，一般最常聽到的關節疼痛治療方式，不外乎透過玻尿酸或PRP(高濃度血小板血漿)注射以減緩關節不適，但這二種治療都並無法從根本解決問題。關節置換手術對於老年人、嚴重持續疼痛的退化性關節炎是一種快速有效的方式，但對於年輕患者或初、中期的關節炎，卻不一定是最好的選擇，因為人工關節有使用年限，之後的人工關節重置更是一項辛苦且對周邊軟組織破壞更多的手術。

「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」愈早介入，幹細胞修復的潛力愈大。

自體脂肪幹細胞治療安全有效 愈早介入治療潛力愈大

黃祥霖醫生提及「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」，脂肪中的幹細胞是成人中最容易取得的間質幹細胞，且脂肪幹細胞具有自我更新、再生修復以及免疫調節的能力，透過局部麻醉、不需住院，再經由特殊技術，分離出脂肪幹細胞加以培養，之後再以關節注射方式治療，進而達到修復受損的組織。幹細胞治療退化性關節炎最佳治療時機為Kellgren-Lawrence分級II至III級(輕中度退化)，若軟骨已嚴重破壞，關節空隙明顯縮小，治療效果有限。因此，愈早介入，幹細胞修復的潛力愈大。

相比於人工膝關節置換手術，細胞治療具低侵入性(關節注射即可)、治療次數少(僅1至2次劑治療)，除了紓緩退化性關節炎帶來的疼痛外，還能幫助關節內透明軟骨的增生。

黃祥霖醫生強調，使用自體脂肪幹細胞治療研究顯示，治療後兩側疼痛指數平均減少約六成，膝關節功能評估量表顯示進步約三至七成。台灣目前已有超過一百個案例，療效和安全性都十分良好。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】