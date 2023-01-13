傷口處理不慎 小心蜂窩性組織炎

一個小小的傷口，很多人都不會特別重視，可能隨便塗塗消毒藥水便算，甚至不去處理。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提醒，有一系列人士，若有傷口會較容易引致蜂窩性組織炎，沒有及時治療甚至需要截肢！
甚麼是蜂窩性組織炎？曾祈殷解釋，「皮膚底下的脂肪層其實是一個蜂窩狀的組織，組織之間會有一些空隙，如果細菌入侵到這些空隙並繁殖增生，就會引致蜂窩性組織炎，而從表面看，皮膚會有紅、腫、熱、痛的炎症反應。」
細菌經傷口入侵
傷口是細菌入侵身體的切入點，除了一般因為意外跌倒、入廚不慎切到等的傷口之外，即使小如蚊叮蟲咬，又或因長期的皮膚病，如香港腳的真菌感染、免疫系統問題的濕疹、銀屑病等造成皮膚龜裂，都會形成傷口，讓皮膚表面上的細菌有機可乘，引起繼發性感染。
高危群組廣泛
小傷口引致大問題，或者大家都不認為會發生在自己身上，而事實上很多人都屬高危一族。曾祈殷表示，「血液循環不理想人士，如周邊血管病變、靜脈曲張、糖尿病、高血壓、高膽固醇，血管較易有若干程度閉塞，尤其遠端位置如腳部等地方，有傷口便易受感染；免疫力差人士，包括癌症、腎病、免疫系統疾病、正使用抗排斥藥、類固醇、癌症治療藥物等，較易受細菌侵襲；接受過電療或淋巴切除人士，血液及淋巴的循環都會較差，受影響的手或腳較易水腫、皮膚炎；肝腎病患者也容易水腫而出現繼發性感染。另一方面，紀律部隊、於廚房和街市工作、運動員也屬高危，他們的共通點是需要長時間穿靴、運動鞋，容易患上香港腳，並在皮膚上形成小傷口。」
惡化或要截肢
若細菌孳生得快，蜂窩性組織炎亦可演變得很快，一兩天之內由一小範圍擴展到整隻腳。曾祈殷續指，「曾有個案是蜂窩性組織炎，然後『含膿』，有膿水分泌流出，需要放膿。」如果細菌感染不只是皮下組織，而是更深入的肌肉層就很危險，或造成細菌入血出現菌血症甚至敗血症，這時患者不但紅腫熱痛，還會發燒、疲倦、頭痛等，部分患者會淋巴結腫脹。「治療上需要與時間競賽，檢驗屬哪種細菌感染，再用適合的抗生素治療。如果太遲治療，影響範圍太大、感染到深層組織如肌肉、筋膜、骨骼，有可能因細菌入血引致生命危險，而用廣譜抗生素、很大劑量都未能控制感染，便要考慮截肢。」
認真處理傷口
為避免嚴重後患，傷口的處理便很重要。曾祈殷強調，「不建議隨便到藥房購買抗生素藥膏塗抹，因為要因應細菌種類對症下藥；另外勿以為洗澡可當作處理傷口的方法，因為食水並非絕對潔淨。」有傷口時，應戴上手套，在無菌狀態下處理。先用獨立包裝、專門用於洗傷口的消毒藥水，配合棉花棒等工具清潔患處，然後用無菌紗布覆蓋傷口，最後貼上防水膠布，以免弄濕傷口再次污染。如果發現傷口旁邊愈來愈紅腫，分泌出膿水，便建議及早求醫，有需要時用抗生素處理。