傷口處理不慎 小心蜂窩性組織炎

一個小小的傷口，很多人都不會特別重視，可能隨便塗塗消毒藥水便算，甚至不去處理。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提醒，有一系列人士，若有傷口會較容易引致蜂窩性組織炎，沒有及時治療甚至需要截肢！

甚麼是蜂窩性組織炎？曾祈殷解釋，「皮膚底下的脂肪層其實是一個蜂窩狀的組織，組織之間會有一些空隙，如果細菌入侵到這些空隙並繁殖增生，就會引致蜂窩性組織炎，而從表面看，皮膚會有紅、腫、熱、痛的炎症反應。」

細菌經傷口入侵

傷口是細菌入侵身體的切入點，除了一般因為意外跌倒、入廚不慎切到等的傷口之外，即使小如蚊叮蟲咬，又或因長期的皮膚病，如香港腳的真菌感染、免疫系統問題的濕疹、銀屑病等造成皮膚龜裂，都會形成傷口，讓皮膚表面上的細菌有機可乘，引起繼發性感染。