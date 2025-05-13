傷口護理千萬別馬虎！一文睇清返家護理、敷料選擇、除疤貼士

擦傷、挫傷甚至是手術後的傷口，如果沒有妥善照顧可能會感染並延長愈合時間，尤其「手」在日常生活中扮演重要角色，不論吃飯、穿衣、滑手機等都需要用到手，如果手不幸受傷或需要開刀，傷口照護更是不能馬虎。不過，平時手要做事、洗澡，傷口可以碰水嗎？會不會留下疤痕呢？中國附醫整形外科主治醫生暨病房主任劉恩瑋一一解惑，並告訴大家如何做好傷口護理、選擇敷料、減少疤痕的產生。

傷口可以碰水嗎？會不會感染？醫生回答破解迷思 傷口能不能碰水是許多人常有的疑惑，對此劉恩瑋醫生表示，出於預防的觀念，通常會希望在還沒辦法確定病人可以妥善照顧傷口之前，暫時先不要讓傷口碰到水，不過傷口接觸到水並不是絕對的禁忌，重點在於水質，建議至藥局購買滅菌的傷口沖洗用生理食鹽水，確保使用最「乾淨」的水源，降低感染風險。

2 步驟正確照護傷口：酒精、優碘消毒非必須 使用生理食鹽水沖洗、清潔是傷口照護的第一步，劉恩瑋醫生提到，不論是哪一種傷口，首重就是要把傷口分泌出來的組織液、血、膿等徹底清除。早期認為傷口每一次的換藥都需要用到優碘、酒精等消毒，然而在醫院經過初步處理的傷口其實已相對乾淨，最好的傷口清潔方式就是直接使用生理食鹽水沖洗。每次換藥謹記以下2步驟，確保傷口潔淨進而幫助愈合： 清潔：

使用生理食鹽水、棉花棒等輔助工具將傷口進行適當清潔，同時可以觀察傷口愈合的狀況、發炎紅腫的範圍、分泌物的量與性質等。適度的發炎本就是傷口愈合的必經過程，然而過度和長時間處於發炎狀態，則有可能造成感染等風險。因此若發現傷口照護的過程中，分泌物不減反增甚至產生異味、紅腫範圍擴大等現象，建議要盡早覆診請專業的醫療團隊協助。 選擇適合的藥膏與敷料：

清潔過後的傷口後常會使用藥膏或敷料，用以覆蓋並保護傷口。部分傳統藥膏的外用製劑在調製過程中會添加所謂的賦形劑，用以調和油與水的比例，並製作出不同劑型的產品以供選擇。其中像是軟膏 (ointment) 這類劑型，其含油比例最高，適用於乾燥或角質增厚的部位。 然而，若在每次換藥時未確實清除前一次塗抹的殘留藥膏，可能會影響皮膚透氣性與藥物吸收效率，甚至導致傷口過度濕潤、形成過厚結痂，進而影響愈合效果。建議每次塗抹新藥膏前務必將前一次覆蓋的油性藥膏清除，確保傷口處於良好的愈合環境。

聰明選擇適合敷料 也能幫助傷口快快好 藥膏和敷料除了起到覆蓋保護傷口的作用外，成分對於傷口的愈合也是關鍵。劉恩瑋醫生表示，臨床上有時會看到患者使用傳統敷料後獲得反效果，因為它雖然可以覆蓋、隔絕傷口，但透氣性較差而且沒有添加其他有效成分，所以現在有一些新型敷料，強調保濕、抗菌、抗發炎、促進傷口愈合等可供大眾選擇，部分敷料產品會添加如肌肽(Carnosine)等成分，肌肽是一種天然抗發炎因子，可以降低傷口的紅腫發炎現象，同時有助於傷口的血管重建以及上皮化，臨床上有些患者回饋使用後較溫和無明顯刺激感。新式敷料中的傷口照護得宜、傷口愈快愈合不但可以減少感染的風險，同時也能降低愈合之後疤痕形成的機率。 另外施作的容易性也是選擇敷料時的考量之一，劉恩瑋醫生提到，像貼片型的敷料比較適合平面或是明顯可見患者能進行更換的傷口，但是像坑洞型的傷口就比較適合塗抹型的凝膠敷料。 劉恩瑋醫生也提醒，敷料的選擇其實並沒有標準答案，還是要由病人與醫生討論，考量傷口形態、使用效果、價格等選擇適合的敷料，舉例來說有時候部分病患的傷口愈合沒那麼順利就有可能是因為他對敷料中的某一些成分過敏，此時就須要針對這個情況進行敷料使用的調整，通常解決了停滯的問題傷口很快就會獲得改善和進步。