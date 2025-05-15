傷心過度 可致心碎症候群

情緒對身體健康的影響愈來愈受到重視，原來過度悲傷真的可能對心臟造成傷害。心碎症候群雖然是罕見的病症，但卻與我們的負面情緒密切相關，過大的情緒波動甚至會增加致命風險。 心臟科專科醫生黃文灝指，「心碎症候群患者通常在發病前沒有心臟問題，且發作前也沒有其他明顯的先兆。這種情況多發生在遭遇失戀、痛失至親等情緒低落時。因此應該更加關注自己的情緒狀態，並在面對壓力和困難時，尋求適當的支持和幫助。」

重大疾病也可成誘因 心碎症候群，又稱章魚壺心肌症，是一種因情緒波動引發的心臟病，通常在經歷重大情緒事件時發作。患者多為女性，尤其是在更年期後的群體，有可能與荷爾蒙的變化有關。黃文灝指出，「心碎症候群常見出現在情緒急劇變化的時候，此外，重大疾病、大手術或骨折等情況也可能成為誘因。」 大約90%心碎症候群患者的誘因主要是負面情緒，例如遭遇重大挫折，甚至是觀看恐怖片所帶來的驚嚇。然而，正面的情緒變化也有可能引發此病症，例如慶祝生日、小朋友出生、升遷甚至是中六合彩等喜事。 症狀似心肌梗塞 許多患者在發作時會出現與心肌梗塞類似的症狀，包括胸痛和氣促，容易造成混淆，並使診斷變得複雜。因此，若出現這些症狀，千萬不能掉以輕心，應立即求醫。黃文灝表示，「要區分兩大病症，通常會進行心臟超聲波檢查，以觀察心臟的收縮狀況，若發現心尖無法收縮時，就會進一步進行心導管檢查，排除其他心臟疾病，才能確診心碎症候群。」



發作恐致命 心碎症候群的風險不容小覷，黃文灝強調，「不要把心碎症候群當作一個良性和簡單的病症。」雖然其併發症和死亡率約為20%，但一旦發作，有可能導致心臟形成血栓，增加中風的風險；由於患者心臟肌肉受到影響，亦可能會出現心律不正或心臟衰竭等嚴重情況，甚至因此呼吸困難，對生命構成威脅。 保持正面 黃文灝提醒，保持積極的情緒狀態非常重要。經歷重大事件後，必要時可尋求心理醫生的幫助。「由於約有10%的心碎症候群患者會有復發的可能，如果再次面對突發情緒、經歷第二個大手術或重大的感染等的情況，也可能會再次復發。」他建議，使用一些藥物如Beta受體抑制劑，可能有助於減少復發的風險。