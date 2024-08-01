優質醫療巡禮丨古蹟與尖端並存 屹立爐峰逾世紀 明德國際醫院 毋忘創新科技 以病人福祉與喜樂為先

坐落於加列山陲、眺望東博寮海峽，屹立香港島爐峰逾一世紀的明德國際醫院，是本港現存被評為歷史建築而持續營運的醫院，百多年來見證香港的變遷。普羅大眾或誤以為明德位處山頂，僅服務預約人士？然而事實並非如此。以婦產科聞名的明德國際醫院，現時擁有24小時普通科門診，毋須預約大眾能前往求診，又具備骨科、物理治療及營養科等專科，高透明度收費與坊間私營醫院相若。醫院更緊貼醫療科技發展，籌建屬於醫院的臨床資訊系統，輔助醫護人員加快診斷效率，實現精準治療。

明德國際醫院本來是1858年來港從事金融業的英藉銀行家Granville Sharp，為紀念亡妻Matilda Lincolne盡心盡力照料貧苦大眾與孤兒寡婦，因此於1899年臨終前訂下遺囑，運用遺產以妻子為名建立一所「為病人福祉與喜樂而建的醫院」，並於1907年接收首批病人。即使百多年後的今天，明德除了是「活著的古蹟」，亦持續提供優質醫療、屬於香港人的醫院。

甫踏進明德醫院的醫院大樓，眼前門診部那條圓拱形走廊以及充滿歷史痕跡的黑白藍地磚十分吸引。根據明德國際醫院行政總裁貝歌妮(Linda Burgoyne)解釋，大樓採用了新喬治亞建築風格，除了定期翻新牆身油漆外，大樓內的布局跟百多年前其實分別不大。「醫院原本設有三座大樓，惟二戰時其中一幢不幸被戰機炸毀。至於幸免於難的這座大樓，當時醫護人員和病人均藏匿在這裡地下樓層而避開戰火摧殘。」貝歌妮稱醫院戰後於1951年修復後全面開放服務大眾。「我們抱著『以病人福祉與喜樂為先』的理念營運，主張建築物內外布局盡量別太似醫院，減低病人接受治療的壓力和擔憂。」難怪小編留意到接待大堂與入院部類似酒店禮賓處，病房區域的環境更與酒店無異，而部分病房更設寬敞露台，能遠眺南區與南丫島。「優美的景色、寧靜的氣氛，適合病人術後安心休養。」她還特別提到產科病房全部均設育嬰設施，是少數能讓產後媽媽跟爸爸和新生嬰兒共同居住的病房，建立親子關係。

卓越醫療服務 獲ACHS模範評級

明德醫院擁有享譽中外的婦產科服務，多年來來自全球不少朋友都是誕生自明德，醫院成為孕育小生命的搖籃。業務拓展執行董事馮蓮Lynne表示多年來醫院逐步提供全面的醫療服務，這些服務在支持香港醫療體系方面，扮演著重要角色。「我們的24小時普通科門診、兒科專科、骨科及脊椎外科、腸胃科專科、耳鼻喉科專科等，都是為社區提供高質素醫療的關鍵。」她續指醫院絕非只提供高階醫療服務，不少企業醫保均包含他們的住院和手術服務，配合高透明度的定額收費套餐，「明碼實價，有所預算。」明德亦會接收公立醫院的轉介個案，「旨在幫助減輕公院壓力，為有需要人士提供高質量的替代選擇。」例如過去三年明德接收過公院轉介逾400名乳癌患者跟進個案；第五波新冠疫情期間，公營醫院超出負荷，當時明德醫院更撥出兩成病床，合共接收近80名病人。

「去年明德醫院更是全球首間醫療機構獲得『澳洲醫療服務標準委員會』(Australian Council on Healthcare Standards(ACHS))頒發最高評級認證。」Lynne補充。除榮獲《評估及質素改善標準大綱》第七版的認證外，醫院亦達到「以人為本」標準的最高級別「模範評級」，是全球首間醫療機構獲得此榮譽。以24小時普通科門診為例，醫院全天候擁有普通科、兒科、婦產科和麻醉師當值，確保涵蓋求醫病人的全面需要。「斷症後如遇緊急事件，像骨科、胸肺科、心臟科、外科醫生也能短時間返回候命，證明醫院能為病人提供及時和優質的護理。」她笑言醫院外貌看似老舊，但手術室配備最先進的儀器，醫生也具備進行嶄新手術的經驗。「例如我們的骨科手術設施是頂級的，明德是全港首間醫院增設藍光手術室；此外做人工膝蓋置換術的需求很高，公院輪候排期也長。通過在我們醫院進行這項手術，能夠大大縮短患者的等待時間，為他們提供及時治療。」她續說。