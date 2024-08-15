優質醫療巡禮丨唔使天價通波仔 先進微創手術創先河 香港亞洲心臟中心 呼籲公眾關注護心

涉及心臟、血管及中風相關的心血管疾病，是全球頭號殺手；其死亡率在香港亦位列三甲。而根據衞生防護中心的數字，單是2022年便錄得10,665宗相關登記死亡個案，以冠心病居多，情況令人憂慮。惟統計指28.1%人(年齡介乎40至74歲)，事前未知患病風險兼無接受過治療或輔導，易在社區埋下「定時炸彈」。「當不幸要做俗稱『通波仔』的冠狀動脈介入治療術，在非緊急的情況下，公立排期輪候動軏以年計，市民又會擔心私院費用高昂，而延後處理，最終病情惡化，無法逆轉。」香港亞洲心臟中心總經理陳文偉Addie認為他們的手術計劃，能夠在傳統的公營及私營醫院以外給予市民多一個選擇，又率先引入多項先進微創手術，結合治療與教育，呼籲大眾關注心臟健康。

香港社會患「三高」的人士愈來愈多，根據衛生署的人口健康調查顯示，香港有近六成人(年齡介乎15至84歲)患有其中一項「三高」(高血糖、高血壓、高血脂)問題。Addie解釋，「醫學研究已表明當三高同時失控，患心臟病風險較一般人增加達6.2倍。心臟病是香港第三位致命殺手，現時人口老化只會令風險有增無減，對公營醫療構成沉重壓力。」他指為緩和公院緊張的醫療資源，香港亞洲心臟中心於2018年12月正式開幕，定位一站式心臟檢查及治療服務，以合理及高透明度的收費，旨在為市民提供可負擔與信賴的替代選擇。「中心位於嘉諾撒醫院，結合檢查、診斷、手術、復康和教育，全面照顧病人心臟需要。心臟中心設有『專科門診』和『心導管檢查及介入治療室』，亦為急性心肌梗塞患者，提供24小時緊急治療服務。」他強調心肌梗塞如超過8小時沒得到及時治理，或會因心肌缺血而導致壞死或纖維化，後果不堪設想。「把握黃金治療時間最為關鍵，試過有病人患突發性心臟病，心肌酵素飆至逾千，隨時有生命危險。幸好他及時接受本中心治療，最終僅3日便完成手術兼出院。」

患上冠心病，大家便會想到要做「通波仔」。基本上在公立醫院進行通波仔手術，需要輪候動軏以年計；那邊廂私家醫院收費高昂，對經濟環境緊張的人而言會有所卻步，耽誤病情。為糾正大眾對私家醫療機構收費高昂的印象，香港亞洲心臟中心高級護士長樊凱韻Ivy表示中心推出「$88,000通波仔手術計劃」。顧名思義，一個價錢已包冠狀動脈支架乙個、醫生手術費、兩天住院費、醫生巡房費、手術室及儀器設備費用，以及其他消耗品等。「定價相宜，套餐包含項目清晰，大眾絕對負擔得到。」她強調計劃並無隱藏收費，病人也毋須公院轉介，事前會由香港亞洲心臟中心專科醫生會診諮詢才能接受手術，且手術亦交由同一醫生主理及確認，絕對值得信賴。Ivy更提到，三高人士還可以接受心臟電腦掃描檢查(冠狀動脈造影及鈣化評分計劃)，來評估冠狀動脈暢通或鈣化程度，「僅4,800港元便可推斷患冠心病風險，及早接受治療。」由於兩項優惠計劃反應踴躍，連帶推出一系列的心臟超聲波、運動應激心臟超聲波、運動踏板心電圖、攜帶式心臟監測儀等檢查，Addie則表示中心截至今年6月，已完成逾9,000宗專科門診和4,000宗心導管檢查及介入治療，足證深受歡迎。

部分可溶解支架 脈衝場消融術 快速引進創先河

Ivy續指現今心臟手術日新月異，而中心的專科醫生積極到海外考察，為中心引進嶄新微創手法，速度之快經常成為亞洲首例，開創先河。如傳統金屬支架治療冠心病會誘發血管壁細胞增生，形成血栓風險；浸藥性支架則令術後血管缺乏彈性。「針對冠心病，本中心率先引入部分可溶性支架，關節部分屬可降解物料，約半年後會在體內自動溶解，而餘下金屬支架負責支撐血管，於術後保持血管彈性。」

除了冠心病，Ivy亦稱心房顫動也是港人常見的心律疾病。「這種因心臟神經細胞異常，干擾正常節奏，令心房快速而不規則的跳動，病人及後患中風和心衰竭的風險分別高5倍和3倍。」她指以往治療手段會以熱射頻消融或冷凍消融術，消滅失常的神經細胞，惟治療範圍或會傷及周邊正常細胞，影響術後復原。「我們去年已引入脈衝場消融術，更是全香港私院首例。方法是透過脈衝能量釋放，破壞異常神經細胞的細胞膜，令其失去活性。」她解釋由於新療法手術時間可短至60至90分鐘，快速精準對付問題部位，手術風險更低，相當適合年老患者治理。

關注結構性心臟病

同樣因年老肌肉退化或疾病，引致心臟瓣膜在跳動泵血過程中無法完全閉合，導致血液經二尖瓣或三尖瓣時出現倒流現象，中心積極從全球引入先進微創手術，今年更搶先提供更精密的尖瓣鉗夾手術作治療之用。Addie笑言中心願意作出投資，專科醫生經審慎評估後，將多項嶄新治療手術帶來香港，為病人提供更豐富選擇。「所以我們獲多項醫療科技產業認可，最近更被確認為二尖瓣及三尖瓣鉗夾技術培訓中心，奠定我們在處理尖瓣倒流技術的地位。」