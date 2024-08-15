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健康
2024-08-15 07:30:00

優質醫療巡禮丨唔使天價通波仔 先進微創手術創先河 香港亞洲心臟中心 呼籲公眾關注護心

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香港亞洲心臟中心總經理陳文偉Addie。

香港亞洲心臟中心總經理陳文偉Addie。

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涉及心臟、血管及中風相關的心血管疾病，是全球頭號殺手；其死亡率在香港亦位列三甲。而根據衞生防護中心的數字，單是2022年便錄得10,665宗相關登記死亡個案，以冠心病居多，情況令人憂慮。惟統計指28.1%人(年齡介乎40至74歲)，事前未知患病風險兼無接受過治療或輔導，易在社區埋下「定時炸彈」。「當不幸要做俗稱『通波仔』的冠狀動脈介入治療術，在非緊急的情況下，公立排期輪候動軏以年計，市民又會擔心私院費用高昂，而延後處理，最終病情惡化，無法逆轉。」香港亞洲心臟中心總經理陳文偉Addie認為他們的手術計劃，能夠在傳統的公營及私營醫院以外給予市民多一個選擇，又率先引入多項先進微創手術，結合治療與教育，呼籲大眾關注心臟健康。

香港亞洲心臟中心位於嘉諾撒醫院地下，特設24小時心臟專科門診。

香港亞洲心臟中心位於嘉諾撒醫院地下，特設24小時心臟專科門診。

中心設有專車接送服務，病人及家屬就毋須為舟車勞頓而費心。

中心設有專車接送服務，病人及家屬就毋須為舟車勞頓而費心。

把握黃金治療時間 一站式心臟治療

香港社會患「三高」的人士愈來愈多，根據衛生署的人口健康調查顯示，香港有近六成人(年齡介乎15至84歲)患有其中一項「三高」(高血糖、高血壓、高血脂)問題。Addie解釋，「醫學研究已表明當三高同時失控，患心臟病風險較一般人增加達6.2倍。心臟病是香港第三位致命殺手，現時人口老化只會令風險有增無減，對公營醫療構成沉重壓力。」他指為緩和公院緊張的醫療資源，香港亞洲心臟中心於2018年12月正式開幕，定位一站式心臟檢查及治療服務，以合理及高透明度的收費，旨在為市民提供可負擔與信賴的替代選擇。「中心位於嘉諾撒醫院，結合檢查、診斷、手術、復康和教育，全面照顧病人心臟需要。心臟中心設有『專科門診』和『心導管檢查及介入治療室』，亦為急性心肌梗塞患者，提供24小時緊急治療服務。」他強調心肌梗塞如超過8小時沒得到及時治理，或會因心肌缺血而導致壞死或纖維化，後果不堪設想。「把握黃金治療時間最為關鍵，試過有病人患突發性心臟病，心肌酵素飆至逾千，隨時有生命危險。幸好他及時接受本中心治療，最終僅3日便完成手術兼出院。」
 

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中心提供運動應激心臟超聲波與運動踏板心電圖等專屬心臟檢查服務。

中心提供運動應激心臟超聲波與運動踏板心電圖等專屬心臟檢查服務。

通波仔明碼實價 心臟電腦掃描揪出風險

患上冠心病，大家便會想到要做「通波仔」。基本上在公立醫院進行通波仔手術，需要輪候動軏以年計；那邊廂私家醫院收費高昂，對經濟環境緊張的人而言會有所卻步，耽誤病情。為糾正大眾對私家醫療機構收費高昂的印象，香港亞洲心臟中心高級護士長樊凱韻Ivy表示中心推出「$88,000通波仔手術計劃」。顧名思義，一個價錢已包冠狀動脈支架乙個、醫生手術費、兩天住院費、醫生巡房費、手術室及儀器設備費用，以及其他消耗品等。「定價相宜，套餐包含項目清晰，大眾絕對負擔得到。」她強調計劃並無隱藏收費，病人也毋須公院轉介，事前會由香港亞洲心臟中心專科醫生會診諮詢才能接受手術，且手術亦交由同一醫生主理及確認，絕對值得信賴。Ivy更提到，三高人士還可以接受心臟電腦掃描檢查(冠狀動脈造影及鈣化評分計劃)，來評估冠狀動脈暢通或鈣化程度，「僅4,800港元便可推斷患冠心病風險，及早接受治療。」由於兩項優惠計劃反應踴躍，連帶推出一系列的心臟超聲波、運動應激心臟超聲波、運動踏板心電圖、攜帶式心臟監測儀等檢查，Addie則表示中心截至今年6月，已完成逾9,000宗專科門診和4,000宗心導管檢查及介入治療，足證深受歡迎。

Ivy指「$88,000通波仔手術計劃」收費相宜，讓更多病人受惠。

Ivy指「$88,000通波仔手術計劃」收費相宜，讓更多病人受惠。

部分可溶解支架 脈衝場消融術 快速引進創先河

Ivy續指現今心臟手術日新月異，而中心的專科醫生積極到海外考察，為中心引進嶄新微創手法，速度之快經常成為亞洲首例，開創先河。如傳統金屬支架治療冠心病會誘發血管壁細胞增生，形成血栓風險；浸藥性支架則令術後血管缺乏彈性。「針對冠心病，本中心率先引入部分可溶性支架，關節部分屬可降解物料，約半年後會在體內自動溶解，而餘下金屬支架負責支撐血管，於術後保持血管彈性。」

除了冠心病，Ivy亦稱心房顫動也是港人常見的心律疾病。「這種因心臟神經細胞異常，干擾正常節奏，令心房快速而不規則的跳動，病人及後患中風和心衰竭的風險分別高5倍和3倍。」她指以往治療手段會以熱射頻消融或冷凍消融術，消滅失常的神經細胞，惟治療範圍或會傷及周邊正常細胞，影響術後復原。「我們去年已引入脈衝場消融術，更是全香港私院首例。方法是透過脈衝能量釋放，破壞異常神經細胞的細胞膜，令其失去活性。」她解釋由於新療法手術時間可短至60至90分鐘，快速精準對付問題部位，手術風險更低，相當適合年老患者治理。

關注結構性心臟病

同樣因年老肌肉退化或疾病，引致心臟瓣膜在跳動泵血過程中無法完全閉合，導致血液經二尖瓣或三尖瓣時出現倒流現象，中心積極從全球引入先進微創手術，今年更搶先提供更精密的尖瓣鉗夾手術作治療之用。Addie笑言中心願意作出投資，專科醫生經審慎評估後，將多項嶄新治療手術帶來香港，為病人提供更豐富選擇。「所以我們獲多項醫療科技產業認可，最近更被確認為二尖瓣及三尖瓣鉗夾技術培訓中心，奠定我們在處理尖瓣倒流技術的地位。」

嶄新的脈衝場消融術，透過導管端釋放脈衝能量，令異常細胞失去活性。 中心今年引入部分可溶性支架，餘下金屬部分支撐血管，於術後保持血管彈性。
Addie認為中心積極引入先進的心臟微創手術，對病人帶來豐富選擇。

Addie認為中心積極引入先進的心臟微創手術，對病人帶來豐富選擇。

「拆彈」於未然

Addie指要從三高入手，篩出高風險人士，「我們今年推出頑固性高血壓的微創手術，採取『高血壓導管治療腎臟交感神經消融術』處理導致血壓異常的神經；」他強調公眾教育的重要性，中心亦會繼續連結社區，舉辦多場講座，提升大家對心臟健康的意識。

 

(特約)

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