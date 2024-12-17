優質醫療巡禮醫保篇丨保誠推出市場首創MedScreen+智能核保解決方案 較傳統核保方式 節省逾半時間 創新保險科技 塑造業界醫保標準

隨著近年本港金融科技蓬勃發展，促使保險科技（InsurTech）也不斷創新，帶動香港保險業持續發展，提升客戶滿意度並為業界帶來更多新機遇。作為本港領先的保險公司之一，保誠保險（下稱「保誠」）視保險科技創新為發展中的「重中之重」，致力投放資源及應用數碼保險科技，配合人工智能（AI）技術，應用範圍涵蓋保險產品銷售、客戶服務、投保、核保及理賠等，並取得豐碩成果。保誠早前宣布成為香港首間保險公司推出與RGA美國再保險集團（Reinsurance Group of America, Incorporated，下稱「RGA」）合作研發的MedScreen+智能核保解決方案，該方案有助節省核保時間，並為客戶提供更快及更卓越的投保體驗。

全新推出的MedScreen+智能核保解決方案是由保誠與RGA合作研發。該市場首創的方案是採用人工智能（AI）及光學文字辨識技術（OCR）技術，再配合RGA獨有的智能核保系統以提升核保流程效率。在處理醫療報告評估方面，MedScreen+方案較傳統的核保方式節省超過一半時間，同時亦能支援財務顧問於申請階段為客戶提供即時及初步的核保結果。

提升核保流程效率 以回應客戶需求 MedScreen+能處理超過160項醫療檢查項目，包括血液檢查、超聲波檢查、尿液檢查、心電圖、胸部X光及胸部電腦斷層掃描等，以評估各種常規身體檢查和額外檢查的需要，並提高整個核保流程的效率和準確性。透過自動化報告審查流程，MedScreen+的應用能大大節省核保人員查核相關資料的時間，讓他們能專注於其他更複雜的評估和分析工作。 MedScreen+的應用體現了保誠致力以創新科技優化服務，銳意為客戶提供更高效的核保體驗。 保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲認為，數碼世代大眾講求效率，香港市民的生活習慣及消費模式亦迎來轉變。「保誠用心聆聽及了解市場需要，深明便捷、可靠和安全的保障對客戶而言尤其重要。我們亦迅速回應市場需要，與RGA合作推出市場首創的MedScreen+智能核保解決方案，有效令核保過程更為順暢，為客戶提供卓越的服務體驗。」

科技應用範圍廣 為客戶帶來便捷保險體驗 事實上，保誠一直秉持以客為先的服務理念，以保險科技優化營運流程及為客戶帶來更具價值的體驗。歐陽佩玲亦以理賠流程作例：「保誠了解理賠是健康保障的重要一環，我們早已推行電子理賠（eClaims）系統，讓客戶能隨時隨地遞交索償申請，如選用轉數快收款更能於理賠申請批核後即時收到理賠款項，務求在非常時期能為客戶提供便捷的財務保障，讓其在患病時可安心專注治療。」她續指，保誠亦引進AI技術處理及偵測理賠個案，減少理賠過程中的人為錯誤，提升整體流程的效率。 而在產品及服務創新方面，保誠於7月宣布推出為經常往來中、港兩地的人士而設的「高端醫療自由行計劃」，該計劃設有保誠專屬「醫護+」電子服務平台*，提供「24/7線上問診」服務，以及一系列增值服務，包括醫療費用直付服務、綠色醫療通道、第二醫療意見、重疾專案管理及全球找藥等。保誠致力透過「小病有人問，大病有人幫」的概念，為客戶送上更貼心的關懷，致力為他們帶來更全面的支援。

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲（圖左）於亞洲最大保險科技盛會Insurtech Insights Asia上分享對科技應用與理賠的見解。

保險科技應用佳績獲業界認可 保誠多年來致力投資及應用數碼保險科技，並獲得多項業界認可的殊榮，包括科技創新及AI應用等領域的獎項。同時，保誠亦積極參與推動保險科技的活動，像剛於本月初在港舉辦，亞洲最大保險科技盛會「Insurtech Insights Asia」上，保誠的多位代表獲邀參與不同論壇，與來自跨國企業及亞洲不同地區的行業精英聚首，就保險業在科技應用、AI及創新、人才發展，以至監管等不同議題互相交流，促進香港保險科技的發展。 「保誠一直以富前瞻性的市場觸覺履行以客為先的服務承諾，並銳意持續為客戶提供更卓越的解決方案。隨著保險科技不斷發展，我們將繼續聆聽市場需求，配合嶄新科技提高營運效率，為客戶提供更優質的服務體驗，以滿足他們不斷變化的需求。」歐陽佩玲總結。

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