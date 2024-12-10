優質醫療巡禮醫保篇丨從「規劃」「管理」「家庭討論」三管齊下應對「高齡化社會」 中銀人壽發起「安心2gether」聯盟 助長者享無憂晚年

隨著人口老化，香港正逐步邁入「高齡化社會」。根據政府統計處發表《香港人口推算2022-2046》的數字，預計到2046年，本港每三名港人中便有多於一名是年滿65歲或以上的長者i，長者隨年齡而引伸的健康風險成為不可避免的課題。根據醫管局的數據ii，2021年每四位75歲以下的男性或女性中，就有一人面臨癌症風險；衞生署發表的《人口健康調查報告》數據亦顯示在15至84歲的人口中，患上高血壓、糖尿病和高膽固醇血症其中一種或以上的比率約為六成iii。這些慢性疾病除了影響生活質素，更可能引發腦退化症、心血管疾病等其他嚴重疾病。

在可見未來，香港將需要面對人口老化帶來的問題，例如對醫療體系的負擔及社區照顧資源的需求。然而，除了長者以外，照顧者面對的壓力，例如時間、金錢或情緒等各方面，亦會隨照顧責任漸重而加劇。如何及早進行全方位退休規劃，幫助長者及照顧者提早準備應對這些潛在風險，將成為社會的重要課題。

退休生活︰財務之外的其他潛在風險 提到退休養老規劃，市民普遍首先聯想到儲蓄和財務安排，確保基本生活開支之餘亦有足夠儲備去享受人生。剛踏入退休階段的「初老」長者常有「不想麻煩子女」的心態，認為自己妥善財務安排就能解決所有問題。然而，大部分長者容易忽略或不願正視其他方面的規劃，例如健康風險的管理、應對健康問題的安排，以及家庭成員之間的溝通與協作。若然缺乏對年老後可能出現的健康變化的認知和準備，子女往往只能在缺乏準備和資源下匆忙應對突發健康問題，這將為家庭帶來龐大經濟和精神壓力。家庭成員之間如未能妥善協調照顧責任，更會引發矛盾，破壞家庭和諧。 因此，退休規劃不僅僅是「積穀防饑」，長者作出自己的退休規劃時亦應在適當時機與家庭成員共同規劃他們的退休和養老生活，全方位考慮健康、家庭溝通及財務安排等不同層面，才能確保退休生活真正無憂。 中銀人壽牽頭成立安心2gether聯盟：攜手專業夥伴 全面支援長者及照顧者 為應對人口老化帶來的多重挑戰，中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）牽頭發起「安心2gether」聯盟，匯聚五大機構，配合一系列專業服務，一同推行跨代退休生活規劃，以令長者享受更優質及全面的老年生活。「安心2gether」聯盟成員包括康訊生物分析、安心三寶、醫思健康和PURE集團，並由香港老年學會會長及老人科專科醫生梁萬福醫生出任「安心顧問」，共同協助長者與照顧者及早積極防範健康風險。「安心2gether」聯盟成員提供的服務首階段聚焦於「管理『初老』風險」，逆轉身心健康風險，兼顧健康及財務安排的需要，達致「享老」退休生活。 中銀人壽執行總裁鄧子平表示，「我們牽頭成立『安心2gether』聯盟，結合五大機構的專業及熱誠，提出解決方案，協助規劃更完善的『享老』藍圖，令長者及照顧者兩代一同受惠。中銀人壽首階段希望透過『安心2gether』聯盟，規劃退休藍圖，並提供平台協助退休人士及長者管理初老風險，提升身心健康，減輕照顧者的壓力。」

積極正視，逆轉健康風險，防患於未然 中風及認知健康風險是長者常見的疾病。比起確診後接受治療，提前了解健康風險、積極防範並建立更健康的生活方式來得更加有效。為此，「安心2gether」聯盟成員康訊生物分析藉由香港中文大學醫學院研發的專利技術「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」分析「眼底相」，以方便、安全而非侵入性的技術以了解長者腦健康情況，在數分鐘內快速評估中風及認知健康風險。 康訊生物分析的徐仲鍈教授表示，「眼底的血管結構，其實是與腦血管的結構相連相通，因為人的腦部及眼部是連在一起的，那亦等如是可以間接觀察到腦部的情況。透過視網膜攝影及AI數據分析，便可擷取血管及神經上的資訊，從中可以評估檢測者的腦白質病變風險作為認知障礙症風險因素。如果腦內有比較嚴重的白質高訊號，就有很大的機會在3至5年內出現認知障礙症的症狀。」年齡相關性白質病變是可以逆轉的，通過及早檢測和採取健康的生活方式，例如控制和保持健康的飲食、恆常運動和減少壓力，可以有效降低風險水平。 持久授權書：確保財務與家庭和諧 除了健康管理，法律層面的保障對長者及家庭同樣重要。即使長者生前已購買保險或準備醫療資金，如果未設立持久授權書，照顧者或將面臨「人在病床，錢在銀行」的困境。安心三寶創辦人陳啟川律師指出，當長者因疾病或意外失去精神行為能力時，家庭成員將無法動用或處理長者財產及財政事務，例如到銀行提取戶口資產或保險賠償，已訂立的一般授權書亦將失效。 而根據香港法例第501章《持久授權書條例》，即使授權人失去精神行為能力，持久授權書仍然有效。「透過確立持久授權書，長者作為授權人可以事先委任一位或多位信賴的受權人。在該長者日後變為精神上無行為能力時，受權人可合法管理該長者於相關持久授權書內指明受權人有權處理的財產及財務事宜，例如動用保險賠償金，支付長者的醫療費及生活開支等，減輕財務壓力。」陳律師強調，持久授權書將可幫助家庭減省繁瑣的法庭程序、時間和金錢，同時減少因資產管理不當引發的紛爭。「除了醫療和財務保障安排，法律安排同樣不可忽視。提早與家庭成員討論並訂立持久授權書，可幫助家庭準備應對突發情況。」

規劃、管理、家庭討論：為晚年生活做好準備 年老是每個人都會經歷的人生階段，但如何讓晚年過得豐盛無憂，則需要主動「規劃」未來，積極「管理」健康風險，與家人一起「家庭討論」健康及財務計劃，同時善用專業資源和服務。「規劃」、「管理」、「家庭討論」三管齊下，可確保長者在任何情況下都能及時應對，減少因突發情況而手足無措，幫助長者及照顧者實現從容的退休生活，攜手創造輕鬆無憂的黃金歲月。

i資料來源：香港政府統計處。《2022年至2046年香港人口推算》。2023年

ii資料來源：香港癌症資料統計中心。《2021年香港癌症統計概覽》。2023年

iii資料來源：香港政府衛生署。《第二次人口健康調查主要結果發布》。2017年

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