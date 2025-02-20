優質醫療巡禮2.0丨臨床試驗絕非白老鼠 積極參與研究 香港聯合腫瘤中心 為癌患燃亮曙光

過去當聽到「癌症」二字，就等同「絕症」。現今醫學昌明，不斷改良治療方法和新藥試驗，令癌症不一定是絕症之餘，更有機會治愈斷尾；然而並非每種癌症新藥，都是普羅大眾觸手可及的。從公立醫院體系走入私營醫療市場，創立香港聯合腫瘤中心的李宇聰臨床腫瘤科專科醫生，聯同中心團隊積極參與臨床研究，希望能貢獻社會，燃點希望。他坦言見過不少病人錯過治療的黃金時期，「坊間誤以為臨床試驗等於做『白老鼠』，惟事實並非如此，通過參與試驗，癌症病人還可有機會提升療效，甚至延長存活率，而過程中毋須巨額經濟負擔。」他續指身為醫者，無非是想看到病人康復，因此中心團隊致力協助病人符合臨床研究條件，讓他們病情獲得更好的控制。難怪訪問當日，小編在中心看到貼滿一張張答謝心意卡的愛心牆，可以想像到李醫生的團隊深受病人愛戴。

癌症治療的突破性進展與挑戰 普遍癌症之所以不再是「絕症」，甚至更被世界衛生組織定義為慢性疾病，李醫生指全因癌症治療在過去十幾年間經歷了快速發展。「自2004年第一款肺癌標靶藥物出現以來，許多實體癌症都有了各自的標靶藥物治療；及後更有針對性的免疫治療藥物，例如免疫檢查點抑制劑的出現，能透過免疫系統攻擊並殺死部分腫瘤。」他續指近年相關治療更出現突破，如抗體藥物複合物應用更廣泛，增加癌症根治機率，為病人帶來曙光。 然而，他坦言現時本港癌症治療仍面臨挑戰，如抗藥性問題影響療效，而人口老化導致患癌風險上升。「相關醫療負擔也隨之提升，包括患者以至其家人的治療開支亦會加重，此外也佔用更多公營醫療資源，惟本港腫瘤科專科醫生長期不足，難以應付日益增長的醫療需求。」李醫生續指，醫學界現時著重於按生物指標進行研究，通過開發新型藥物，來持續改善癌症治療，不過嶄新治療往往伴隨高昂的治療成本，故此建議病人參與符合條件的臨床研究計劃，將有機會免費獲得標準藥物、充足的輔助性藥物，甚至是新研究藥物，並得到更完善的醫療服務，如更頻繁的影像檢查。「減低病人因公立醫院的資源限制，導致用藥時間延誤和檢查次數不足，影響病人的治療效果。」

參與臨床試驗 非「搵條命校飛」 坊間常有迷思，以為參與新藥的臨床試驗等如幫藥廠做「白老鼠」，李醫生強調此乃實屬謬誤。「通常醫生建議病人參與臨床研究，離不開相信新療法較現時的方案更好，以及希望協助病人免費獲得療程。」他續說臨床研究必須經過不同的醫學倫理委員會的嚴謹審核，最終相信帶來益處比潛在風險為高，適合在患者身上試驗，才會予以批准進行。另外，病人在參與試驗前，研究團隊會詳細解釋，務必要病人知情決定。且試驗期間，醫護人員會密切監察患者身體狀況，若有不良反應，患者會獲適切治理，包括遵從嚴格的研究指引，調整藥物劑量、暫停甚至中止試驗。 通過一期和二期臨床試驗的新藥，其藥效及安全性應已獲得一定的驗證。到三期試驗，研究項目大多會透過隨機對照（分組）治療，比較新藥與現有標準治療的成效與安全性。大多數三期試驗都以最佳治療方案為基礎，患者不論被分配到試驗組試用新藥，或於對照組進行最佳一線治療，皆可得到充分甚至最佳的醫療護理。

「現時本港大部分的臨床研究都屬於第二及第三階段的，故安全性非常高。」李醫生稱即使是隨機分配性質的研究，病人無論抽中哪種藥物，都會得到合適的基本治療，再加上免費兼準時的檢驗等，實際上為病人節省龐大的醫療費用。他又指，現時嶄新的癌症治療，如標靶治療及免疫治療，均已通過臨床試驗，證實對部分癌症較單一化療更有效，且副作用較少。所以他奉勸若病人不幸確診患癌，建議在展開治療前，向主診醫生查詢是否有相關的臨床試驗，評估是否適合接受創新的療法。「以本中心為例，我們團隊僅需要病人於網上填寫簡單病況表格，箇中毋須提供任何敏感的病人資料，經評估後才預約病人作免費醫療諮詢，探討治療方針。」李醫生補充。

臨床研究集中於肺癌和乳癌 癌症屬於香港的頭號殺手，根據香港癌症資料統計中心2022年的數字，男性常見為肺癌，而女性則是乳癌。李醫生表示兩種癌症由於早期病徵不明顯，往往到確診時癌細胞或已擴散，增加治療難度。他解釋，「所以新藥研究主要集中在肺癌和乳癌，因其臨床需求高且藥廠投入興趣大。」現時香港聯合腫瘤中心有為這些癌症招募臨床研究，針對肺癌，如新確診的肺癌患者（早期可以做手術或者擴散性）、曾經接受化療及免療治療的擴散性非小細胞肺癌患者、帶有特定基因突變（如EGFR、ALK、ROS1、KRAS G12C、HER2、MET）的肺癌患者；針對乳癌，則包括受荷爾蒙及CDK4/6抑制劑治療的擴散性乳癌患者、術前化療及免疫治療後沒有達到完全病理緩解的乳癌患者，均可以向中心查詢。

過來人的剖白：能夠參與臨床研究 絕不放棄！ 患上肺癌的鄭先生經朋友介紹向李醫生及其團隊尋求協助，參與新藥臨床試驗。他坦言未計其他治療程序，化療和電療需花費三十多萬港元，經濟負擔龐大。「參與研究可節省治療開支之餘，還有免費的免疫治療，提升療效。」他續指難忍抽血「打豆」的痛楚，幸好醫護細心照料，令他感激不已。 同樣患肺癌的羅先生則憶起李醫生的仁心仁術，「有次須連續3日打針，最後一天卻是假期，李醫生竟親自回中心安排，現時病情穩定。」他認為癌症屬難治之病，呼籲各位病友如得悉有新療法，合適的話絕對要參與臨床研究。

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