優質醫療巡禮2.0丨香港綜合腫瘤中心併入新風醫療 建大灣區癌症治療直通車 新氣象惠及港深居民

隨著大灣區市民往來頻繁，香港與內地的醫療融合實為大勢所趨，然而即使兩地愈來愈多醫療集團開展合作，惟具規模且能做到兩地無縫、點到點跟進病人治理進程的私營醫療機構，更是寥寥可數。新風醫療集團(香港)首席執行官唐嘉其(KK)指，癌症病人選擇北上就醫，有必要建構港深兩地共通的醫療網絡。「集團早前宣布收購香港綜合腫瘤中心(簡稱HKIOC)，作為市場上首個提供兩地綜合性高端私營癌症治療機構，可以説是癌症治療『直通車』。」這次收購行動完成近半年，HKIOC已協同集團在香港的成員(HEAL Oncology,HEAL Medical)以及內地和睦家醫院，攜手建構跨專科，一條龍大灣區癌症治療服務，共同管理病人的治療進度。「率先實踐兩地『病人共管』機制，以後無論病人在哪兒接受治療，均會獲得一致、精準且個人化治療方案。」

香港綜合腫瘤中心併入新風醫療 根據香港癌症基金會的統計，每年本港約有3.5萬宗新增癌症個案；而深圳市慢性病防治中心亦發布2023年度全市癌症新增惡性腫瘤案例為約4.5萬，較前年增2,900多宗。眼見近年大灣區癌症病例的患病率不斷增加，對腫瘤科需求呈持續上升趨勢，KK表示新風醫療洞悉機遇，透過收購HKIOC併入集團的醫療板塊，創建全方位的癌症治療服務。他指HKIOC是本港營運時間最長之一的私營日間腫瘤中心，提供一站式診斷和治療的全方位服務，從影像診斷、放射治療到系統性治療。「HKIOC擁有香港最強大的私營腫瘤科醫生團隊，連同與港安醫院合作的腫瘤中心、集團旗下希愈腫瘤中心在內，共有15位的腫瘤科專科醫生，佔本地私營醫療市場接近五分一之多。」他續指，「癌症治療是漫長經歷，癌症病人的病情往往比較複雜。我們的醫生會花個多小時詳細問診，會像朋友般閒話家常，盡量減低病人焦慮感及提供個性化治療方案。」 目前新風醫療旗下希愈醫療擁有4間醫療中心，提供全面的臨床醫療服務，如內外科及各醫學專科、生殖醫學、中西醫協作等，更能完善病人從發病到治療每一步的支援。他預告HKIOC位於尖沙咀的腫瘤中心，明年首季將引入希愈醫療的專科醫生進駐其中，屆時資源整合後，不止為癌症病人提供專業服務，也能照顧一般病人需求，實現多元化醫療服務。

擴大臨床試驗規模 引進更多藥廠研究 臨床試驗是推動癌症治療創新和發展的關鍵，KK表示HKIOC至今與逾20家藥廠和研究組織合作，參與了18項癌症藥物的臨床試驗，還為逾330項臨床試驗提供影像檢測服務 ; 目前有8項研究正在積極招募病人中。「這種積極與藥廠合作的環境下，讓HKIOC擁有整體藥物研發環境與臨床試驗，病人有機會透過綠色通道『指定患者藥物使用計劃』，令有需要的病人優先獲得創新療法。」KK補充，「是次併入新風醫療，結合希愈醫療腫瘤中心與新風和睦家醫院後，我們能建立更龐大的病人庫，更有利於擴大臨床研究規模，吸引更多藥廠合作推動臨床研究，長遠推動癌症治療的創新發展。」

大灣區醫療融合「落地」示範 針對跨境醫療層面，「新風大灣區醫療」於香港和深圳兩地能好好利用灣區政策優勢，共享專業醫療資源及尖端醫療技術，例如深圳福田區的新風和睦家醫院，就提供了粵語護士、港人服務窗口及24小時香港熱線，兼有集團香港方面醫生在醫院駐診；加上醫療報告採用中英雙語記錄，便利兩地患者銜接就醫。 其實HKIOC與大灣區其他醫院在併入新風醫療前，已建立了穩定且多元化的合作關係。早在2019年與中山陳星海中西醫結合醫院合作，然後接連與南方醫科大學深圳醫院、南方醫科大學珠江醫院、佛山復星禪誠醫院和深圳恒生醫院等均有策略合作，加強醫療服務的連續性之餘，也推動了「雙向病人共管」服務等創新醫療協作。HKIOC進一步推動大灣區醫療融合的實踐，KK特別提到去年與中山陳星海中西醫結合醫院，連同與保誠保險達成合作協議，為合資格保險客戶提供跨境癌症治療直付服務，屬於大灣區醫療資源共融布局下，首個「落地」示範。

實現病人雙向共管 提到「雙向病人共管」，基於兩地醫療機制不同，KK解釋，「當取得病人同意後，香港與我們內地醫療夥伴便會將病人信息和服務對接，將醫療服務質量和效率同調。」他認為措施能鼓勵團隊與合作醫院的醫生，共同探討與磨合治療理念，在分享醫療技術之餘，亦要互相學習營運管理。他續指如加強腫瘤科專科內的特別專科服務(sub-specialty)、兩地醫生線上線下跨專科會診服務(multi-disciplinary team)、個案專責跟進小組、兩地醫生技術考察交流等將愈來愈緊密，進一步完善兩地共同管理病人的機制。他舉例，「兩地醫生團隊會每隔月舉行多學科醫生病理交流會(tumor board meeting)，大家會將各自案例提交討論分享，互相切磋學習。」藉此機會，讓內地醫生更瞭解新藥的治療情況和病人用藥反應，更能令內地醫生放心轉介這些有急需的病人來港就醫。

(特約)