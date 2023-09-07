優質醫療 醫社合作 響應《基層醫療健康藍圖》

特區政府在去年12月公布《基層醫療健康藍圖》，以應對人口老化及慢性疾病病患率上升，所帶來對公營醫療體系的挑戰。不少私營醫療機構認同並緊貼政府倡議，積極配合政府舉措，透過「醫社合作」來惠及市民大眾，長遠在社區建構「一家一家庭醫生」機制，以紓緩公營醫療的壓力。與此同時，培育家庭醫學發展，教育公眾有關家庭醫學的重要性也是關鍵大事，在落實該倡議扮演重要角色。 基層醫療是社區醫護首個接觸點 正所謂「預防勝於治療」，基層醫療是個人及家庭在持續醫療流程的首個接觸點，為公眾在居住及工作的社區提供便捷、全面、連貫、協調及以人為本的護理。完善及全面的基層醫療系統能在社區層面管理、維持及提升市民健康，組成醫療服務金字塔的基礎及平台，亦為第二層醫院及醫療機構和第三層專科醫療服務把關。在運作良好的醫療體系中，基層醫療往往是最關鍵的組成部分。



然而現時市民只要發現健康問題，便會直接到醫療服務金字塔的第二層公營醫院求診，忽略最底層社區醫療的作用。情況既加重該層負擔，也醫療資源亦會出現錯配。為此，特區政府推動《基層醫療健康藍圖》，提出5大改革方向，藉此加強基層醫療的重要性： ① 建立社區基層醫療系統：以地區康健中心服務模式為基礎，發展以社區為本、家庭為中心的社區醫療健康系統；強化「一人一家庭醫生」概念；並聯同私營醫療於社區推行「慢性疾病共同治理計劃」，為有需要的市民提供針對性資助。 ② 加強基層醫療服務管理：分階段將醫務衞生局轄下的基層醫療健康辦事處改組成基層醫療署。建立基層醫療服務與專科及醫院之間的雙向轉介機制，強化基層醫療在個案管理的重要。 ③ 整合基層醫療健康資源：運用市場能力，以「共同承擔」原則推行由政府資助的基層醫療健康計劃，優化長者醫療券計劃及其他資助服務。 ④ 規劃基層醫療人手：增加相關人手供應，又加強所有基層醫療服務提供者的基層醫療相關培訓，以及中醫師、社區藥劑師和其他基層醫療專業人員在提供基層醫療服務中的角色。 ⑤ 改善數據互通及健康監測：將「醫健通」轉型為集醫療數據互通、服務提供及流程管理於一身的全面和綜合醫療資訊基建。規定所有基層醫療服務提供者使用「醫健通」及構建人口健康數據集，作持續分析及調查，支援政府制訂公共衞生政策。

