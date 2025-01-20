充足準備 預防滑雪受傷

現在正值雪季，不少人會到外地滑雪，惟這極限運動容易出現各種受傷狀況，萬一扭傷跌傷應該如何處理以免惡化？註冊運動治療師陳嘉偉(Seth)就簡單解說應對方法，並建議一些出遊前的準備工夫，讓大家減低受傷風險，玩得盡興。 滑雪分為單板滑雪(snowboard)及雙板滑雪(ski)兩類，單板滑雪會將腳踝鎖定在板上，所以跌倒或打滾時，會較容易出現韌帶聯合損傷(或稱高位扭傷high ankle sprain)，即小腿腓骨和脛骨之間的韌帶受傷；此外，單板一般會向前或向後跌，若用手撐亦容易扭傷手腕。至於雙板滑雪，因為腳踝及膝蓋的自由度較大，若出現意外如跌倒、卡雪，都容易扭傷腳踝或膝蓋。Seth續指，「不少滑雪受傷是別人撞上來出現挫傷，這些傷勢更難以估計。」

不理會或致功能障礙 如果受傷之後，短期出現如紅、腫、熱、痛等徵狀，代表軟組織，如肌肉、肌腱、韌帶等損傷。若果敷冰處理後痛楚沒有減輕，而功能甚至惡化，Seth認為很大機會骨出現問題，如骨折等，「嚴重骨折可隨時間惡化。不過即使症狀會減輕，也不代表不嚴重，因長期忽略傷勢或使情況惡化，常見情況是受傷後打算回港才處理，但一星期過後好像好轉就不再理會。長遠或造成功能障礙。受傷的關節或有瘀腫積聚，可導致活動範圍減少，繼而出現代償，其他肌肉長期代替工作便容易發生繼發性創傷。最後是肌肉記憶，肌肉拉傷之後，身體會不想讓你用它，當你用的時候，或發出疼痛訊號、突然無力，若做運動期間出現這情況，就很易再次受傷。」因此接受復康治療，處理好瘀腫及鬆解黏連十分重要。