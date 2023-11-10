免卻全身麻醉 心臟結構手術 更安全

一些結構性心臟病，一般都需要做手術治療。為了看清楚心臟結構，便會採用經食道超聲波作術前檢查、術中監察及術後評估。惟此方法必須全身麻醉，並非所有患者都適合。最新引入香港有4D心內超聲波(ICE)，毋須全身麻醉之外，影像亦更清晰，有助提升手術精準度。
香港港安醫院—司徒拔道資深護師朱國豪表示，結構性心臟病指心臟的瓣膜、壁、腔室或肌肉，結構或者功能存在異常而引致的心臟病，「瓣膜類常見二尖瓣或三尖瓣倒流；部分患者先天出現結構問題，如卵圓孔未閉症、心房間隔缺損等。」
術前檢查術後評估
現時常用的治療方案中，常要用到經食道超聲波心臟檢查，用作評估心臟功能及結構、協助確診術前的診斷、手術時監察心臟功能，並評估外科手術的成效。這些都是體外超聲波未能做到的。朱國豪續指，「不過，經食道超聲波需要全身麻醉，對長者的風險較高，而有吞嚥困難、曾做咽喉或食道手術、食道狹窄和食道出現靜脈曲張者亦不適合使用。」
高質素3D移動圖像
最新引入香港的4D ICE，可透過導管進入心臟，直接觀察心內結構；而且能夠生成高質素3D移動圖像，即使血流情況亦一目了然。成像質素更高，能提供更仔細的心臟結構細節，有助醫生處理更複雜的個案；左心耳封堵術、二尖瓣修復、三尖瓣置換，以及治療卵圓孔未閉症和心房間隔缺損的手術都可應用。香港港安醫院—司徒拔道心臟科專科顧問醫生鄭長華舉例，「在三尖瓣的手術中，4D ICE便可突破經食道超聲波及以往2D ICE的局限，因為可實時得到更清晰的畫面，在瓣膜抓取(leaflet grasping)過程可更順利。」更重要是患者毋須全身麻醉，減低了手術風險。
助微創處理二尖瓣問題
李女士是本港首位採用4D ICE協助治療二尖瓣倒流的患者。她於4至5年前發現心臟有雜音，求醫確診二尖瓣倒流。病情影響其生活，步行稍遠的距離便會出現氣促。雖然有依照指示用藥，但氣喘情況漸趨嚴重，醫院建議她做心臟開胸手術。惟患者年事已高，手術風險亦高，最後她沒有接受手術。患者家屬崔先生指，近半年患者心臟情況轉差，腳出現水腫問題；晚上睡覺不時要坐起來，大大影響睡眠質素。最近患者終於在4D ICE的協助下接受微創手術，處理二尖瓣倒流問題，徵狀得以改善。